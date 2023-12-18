Haber: Damla Oya Erman

Yaklaşık dört ila altı metre derinlikteki bu yığınlar, 2019'da keşfedildiklerinde "İsviçre Stonehenge" olarak adlandırılmıştı. Romaşorn ve Altnau belediyeleri arasındaki bu taş yığınları, su altında 5,000 yıl öncesine ait önemli arkeolojik izler sunuyor.

İsviçre Thurgau Kantonu Arkeoloji Ofisi'nin önceki çalışmaları, taş yığınlarının insan yapımı olduğunu gösterdi. Bu anıtlar, buzul sonrası bantlı göl çökelleri üzerine yerleştirilmiş ve buzul kalıntıları nedeniyle taşınmamıştı.

Yaklaşık 80,000 ton kaya taşınarak inşa edilen 200'den fazla taş yığını, Avrupa'nın en büyük prehistorik inşaat alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Lindau ile Wasserburg arasındaki bir yığının M.Ö. 3500 ila 3200 yılları arasına tarihlendiği belirlendi. Ancak, anıtların tam olarak hangi amaçla kullanıldığı henüz net değil.

Bavyera Anıt Koruma Dairesi ile yapılan danışmanlık sonucunda, teknik uzmanlardan ve sualtı arkeologlarından oluşan dalış ekibi, Reutenen yakınlarındaki taş yığınları kümesini fotoğraflayarak fotogrametrik bir analiz için fotoğraf mozaik oluşturmayı planlıyor.

Keşif ekibinin lideri Tobias Pflederer, bu anıtların göl kıyısındaki ölü kültü ile ilişkili platformlar olabileceğini söylüyor. Bu hipotezi destekleyen birkaç İsviçreli araştırmacı bulunuyor.

Urs Leuzinger, Thurgau Arkeoloji Ofisi'nden, "Suda yükselen yapay adalar olarak platformların, göl kıyısında ritüel faaliyetlerin bir parçası olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Toprağın sudan suya geçişi, ritüelin merkezi bir unsuruydu" dedi.