Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi" töreninde yaptığı konuşmada, geçen hafta görevi başında şehit olan koruması, polis memuru Musa Erdem'i ve bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Şehit Erdem'in, yakın çalışma arkadaşları olduğunu dile getiren Göktaş, "Nezaketi, iyi niyeti ve çalışkanlığıyla her zaman örnek oldu. İstedik ki kahraman şehidimizi yalnızca biz değil tüm Türkiye hatırlasın, hatırası bizimle yaşasın. Bu arzuyla Şehit Musa Erdem'in adını bir kuruluşumuzda yaşatmayı planladık." diye konuştu.

Gaziler, gazi yakınları ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak, onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını anlatan Göktaş, maddi destekten eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyal haklara kadar pek çok alanda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını aktardı.

Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerinin, çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını kaydeden Göktaş, sağlanan haklardan en önemlisinin istihdam olanakları olduğunu ifade etti.

"Kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi"

Göktaş, 2002'ye kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarına bir ve gazilere bir istihdam hakkı sağlanırken, 2012 itibarıyla terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2013'te yaptığımız düzenlemeyle vazife ve harp malullüğü kapsamındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Hiçbir istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara ise bir istihdam hakkı tanımladık. Bugüne kadar kamuda toplam 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi. Bu sayının yaklaşık 43 bini, 2002'den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen atamalardır. Bugün yapacağımız 491 atamayla kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310'a ulaşmış olacak. Tüm kalbimle bu atamanın, siz şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında avukat olarak görev yapan şehit yakını İsmail Doğukan Bölükoğlu da duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Göktaş, atama sonuçları için protokol üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla butona bastı. İsmini listede gören bazı şehit yakını, gazi ve gazi yakınları duygusal anlar yaşadı. Atanan bazı memurlar, Bakan Göktaş ve ailelerine sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Sonuçlara, saat 18.00'den itibaren Bakanlığın sitesinden ulaşılabilecek.