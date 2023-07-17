ANKARA AA- Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Orman yangınlarına karşı TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç'ün, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.

Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."

Açıklama, helikopter ve uçakların yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntüleriyle beraber paylaşıldı.