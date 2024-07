MERHABALAR DOSTLARIM

Bu hafta ANNELER duyarlılığım...

Fundamın Annesi hala rahatsız;RABBİM şifalar versin,ANAM dahil RABBİM ONLARI başımızdan eksik eylemesin...

Yobaz-gerici-sapık ve eklemek gerek;görgü-kültür bilmeyen zihniyet,eskilerin deyimi ile;”İNSANI DİNDEN-İMANDAN ÇIKARTIYOR.”

KÖTÜLÜK DE İYİLİK GİBİ BULAŞICIDIR!

LAKİN DİNİ KULLANAN KÖTÜLER BİR ANDA SEL OLUP,YANGIN OLUP ÖNÜNE GELEN HER CANI YOKEDERLER ACIMADAN.

MENEMEN GİBİ,SEYİT RIZA VE ŞEYH SAİT İSYANI GİBİ,SİVAS KATLİAMI GİBİ.

Bugün utanç günlerinden biri!

Sıcak temmuzdan göklere ulaşan çığlıklar ile daha sıcak olan 2 Temmuz 1993 utancın adı.

Üstelik MİLLİ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN OLAN SİVAS KONGRESİNİN YAPILDIĞI,KAHRAMAN ŞEHİR SİVAS’TA BU KAHREDEN,YÜREK PARÇALAYAN UTANÇ GÜNÜ.

YOBAZLAR HER YANIMIZDA DOSTLAR;

ARAMIZDA KORKMADAN DOLAŞIYORLAR!

KÖTÜLÜK KAPLADI HER YANI DOSTLAR!!!

İyilik genelde kötülüğün yanıbaşında olduğunu farketmediği,önlem almadığı için kaybeder

KÖTÜLÜĞÜN KARŞISINDA...

Her gün gelen şehit haberleri yanında;

Yobazların düşüncelerinin yansıması ölüm,istismar,tecavüz haberleri duyuyoruz;

HER GEÇEN GÜN ağlıyor yüreklerimiz.

Bizim erkeklerimiz Arap-Suriyeli mültecileri eğitip,Türk toplumuna uyum sağlatacaklarına;

Aramızdaki yobaz zihniyet,

BENCİL-KENDİNDEN BAŞKA HİÇ BİR CANA YAŞAM HAKKI TANIMAYAN ARAP ZİHNİYETİNİ sahiplenmiş durumda.

Gitgide araplaşıyor toplum.

Geceleri bu haldeyim dostlar!

Bekliyorum,Türkiye'min ve bulunduğumuz coğrafyanın dört yanından

gelecek kötü haberleri.

Haber beklemek ;Olabileceğini düşünmek bile

Ortadoğu bataklığı zihniyetinde olduğumuzun açık kanıtı!!!

...

2 temmuz 1993 !

karanlığın-kötülüğün-şeytanın günü.

Üstelik yine gerici,yobaz,dini alet eden ama dinle alakası olmayan kalabalığın,

sözde din adına 35 Canımızı,

göz göre göre yaktıkları “Kara tarihtir...”

Madımağın,yangını gören isli duvarlarından,

Utanç asla çıkmayacak;Kapkara bir leke olarak

vicdanlarda kazılı kalacaktır.

Ve toplumun beynine de ölüm kokuları sinmiştir asla çıkmamacasına.

...

Bugünlerde yine,bir yerlerde din kullanılıp imam nikahı yapılıyor çocuklara.

Başka bir yerde,yine din adına

kız çocukları okula gitmesin diye,

okullar bombalanıp;Çocuklar öldürülüyor.

Başka bir yerde,benim dinimden-

mezhebimden olmayan kadını,

satarım-cariye yaparım diye kadınlar-çocuklar zincirlenip açık arttırmaya çıkarılıyor.

Kafalar kesiliyor din adına.

Cinayetler ,katliamlar yapılıyor.

Doğruyu söyleyenler,din adına linç ediliyor;

Recm ediliyor,kırbaçlanıyor,idam ediliyor.

...

Saymakla bitmez!!!

Din-inanç adına,

kendi hayvani isteklerini gerçekleştirmek için,

yakıyor,yıkıyor,kesiyor,yokediyor kötülük.

DİN ADINA DİNİ KULLANIYORLAR.

İNANCI SÖMÜRÜYORLAR.

ASLINDA EN BÜYÜK GÜNAHKARLAR;

CEHENNEMİN SONSUZ ÇUKURUNDAN ÇIKAMAYACAKLAR CAN YAKTIKLARI İÇİN.

Ve bu yaptıkları kötülükleri ,

birilerinin adına-emperyalizm yararına;

kukla gibi yaptıklarını bilmiyorlar..

Rabbim!Din adına dinsizlik yapan sapık-gerici yobazların şerrinden,

sevdiklerimizi,bizleri,iyi insanları koru!!!

Görünen o ki,

dünya döndükçe din adına yapılan dinsiz katliamlar devam edecek..

Yobazların 2 Temmuz 1993 de katlettikleri;

35 CANIMIZI rahmetle ,yürek yangını ile anıyorum;ruhları şad olsun.