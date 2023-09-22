Adana

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Gani Müjde'nin yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adanalıların çok sanatsever ve sinemasever olduğunu söyledi.

Karalar, şöyle konuştu:

"Adana gerçekten toprağı kadar verimli sanatçı yetiştiren bir kent. Dolayısıyla sadece sinemada değil tiyatroda, edebiyatta bir sürü dalda önemli sanatçılar yetiştiriyor. Adanalı olmaktan büyük büyük onur duyuyorum. Bizi onurlandıran sanatçıları unutmadık. Olağanüstü oyunculuk kabiliyetiyle çok güzel yapıtlarıyla sinemaya damgasını vurarak bizi onurlandıran iki değerli sanatçıya bugün onur ödülü verdik. Altın Koza deyince Adana akla gelir. Adana deyince sinema akla gelir. Sinema deyince Altın Koza akla gelir. Altın Koza Türkiye'nin Oscar'ıdır."

Oyuncu Cihan Ünal, yönetmen Biket İlhan'ın, oyuncu Perran Kutman ise oyuncu Halil Ergün'ün elinden ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından Çukurova Senfoni Orkestrası sahne aldı.

AA