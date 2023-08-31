İstanbul

İstanbul Boğazı'nda IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli teknelerin katıldığı yarışa, IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında olmak üzere 41 tekne kaydoldu.

Kuruçeşme'den başlayan yarışlarda IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfındaki tekneler Beykoz şamandırasından dönerken, IRC 3 ve IRC 4 sınıfı tekneler Emirgan şamandırasından dönerek tekrar Kuruçeşme'deki bitiş noktasına geldi.

IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında Levent Peynirci dümenciliğindeki Enka Cheese IV; IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında ise Berk Balta dümenciliğindeki NTS Danışmanlık Falcon, İSTMARİN Kupası'nın sahibi oldu.

Yarışın ödül töreni yarın Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

AA