BARTIN AA- Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla öne çıkan Roma dönemine ait 3 bin yıllık Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor.

Bizans, Ceneviz, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde gördüğü tadilatlarla yaşatılan, 2013'te "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen kalenin taşları, ağaç köklerinin yerinden oynatması nedeniyle düşmeye başladı.

Bunun üzerine Amasra'daki tarihi kalede doğal yetişen sarmaşıkların yanı sıra incir ve defne ağaçlarının yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce temizlik çalışması başlatıldı.

Boztepe surlarında başlayıp Büyük Liman bölgesinde sona erecek çalışmaların yaklaşık 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

"Kalemiz tüm ihtişamıyla turizme kazandırılmış olacak"

Vali Nurtaç Arslan, gazetecilere, Amasra'nın turizm açısından çok ciddi potansiyel barındırdığını söyledi.

İlçede önceliğin bu zamana kadar deniz turizmi olduğuna işaret eden Arslan, "Geldiğimiz noktada Amasra'mızın kültür turizmi açısından da çok büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz ve görüyoruz. Bugün de kale surlarında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle bitki temizliği çalışması başladı. Yaklaşık 3 ay sürecek ve 3 etap halinde yürüteceğiz. Kale surlarımızdaki bu bitkileri temizlediğimizde kalemiz tüm ihtişamıyla turizme kazandırılmış olacak." dedi.