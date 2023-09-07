Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde açılış seremonisi ile başlayan organizasyon öncesi tüm sporculara anı plaketi verildi.

Erkek, kadın, genç ve artistik bilardo olmak üzere 4 kategoride yapılacak şampiyona 23 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, organizasyonda yerli yabancı 128 sporcunun yarışacağını söyledi.

Organizasyonda 16 Türk sporcunun da mücadele edeceğini aktaran Ercan, "Hedefimiz tüm branşlarda altın almak. Dünyanın en iyi bilardo tesislerinden birine sahibiz. Burada artık uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapabiliyoruz." dedi.

Ankara'da yaşayan bilardoseverleri maçları izlemeye davet eden Ercan, şunları kaydetti:

"Maçlarımız bugün başladı. 23 Eylül'e kadar burada bir bilardo şöleni olacak. Tüm bilardoseverleri bekliyoruz. Dünyaca ünlü sporcular burada misafirimiz. Ülkemizi erkeklerde Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz ve Ömer Karakurt, kadınlarda ise Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı temsil edecek. Gençler kategorisinde de Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Can Özkan ile Hakan Görgüç yarışacak. Yine artistik bilardoda Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay bizi temsil edecek. Hepsinden yine çok önemli başarı ve dereceler bekliyoruz. Yerli yabancı tüm sporculara başarılar diliyorum."

AA