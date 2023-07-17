YAFEM 26. Türk Boyları Kültür Şöleni 17-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenecek olan 26. Türk Boyları Kültür Şöleni 17 Temmuz’da start alıyor. Yalova, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Türk Forumu, Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması, Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması, Türk Dünyası STK’lar Buluşması, Türk Dünyası Akademisyenler ve Türk Dünyası İş Adamları Buluşması’na ev sahipliği yapacak.

Yalova Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, “1998 yılında başlattığımız 26. Türk Boyları Kültür Şöleni bu sene 17- 23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Hazırlıklarımızı tamamladık. Programın temel konusu halk oyunları üzerine kurulu ama geçmiş yıllarda gazeteciler, siyasetçiler buluşması olarak başlattığımız faaliyetler vardı. Onları da tek bir çatı altında toplayarak ‘Türk Forum’ şeklinde bir organizasyonla Yalova’ya sunacağız. Bu yıl organizasyonumuza Türk dünyasından 13 ayrı ülke ve topluluk katılacak. Programımız Salı günü kortejle başlayacak. 22 Temmuz Barış Manço Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda gala programıyla sona erecek. Daha önceki yıllarda Türk Dünyası gazeteciler, şairler, STK’lar ve siyasetçiler buluşması yapmıştık. Geçen yıl aldığımız yönetim kararıyla birlikte tek bir çatı altında farklı bir konseptle yürütme kararı aldık. Hepsini bir çatı altında toplayarak forum olarak ortaya koyduk. Bu yıl “Türk Dünyası Forumu” adı altında ilk defa yapacağız. Bundan sonra da bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Yurt dışından gelecek olan gazeteciler, iş adamları, siyasetçiler, STK, yazarlar, akademisyenlerde bu forumda olacak. Forumumuzun ana başlığı Türk dünyasında dilde birlik. Birinci konumuz, Türk Dünyasının da ortak dili olan İstanbul Türkçesi olsun mu? ya da ortak dil ne olsun? İkinci konumuz, Türk Dünyasında işte birlik. Üçüncü konumuz ise fikirde birlik olacak. Türk Forum’u, 20- 21 Temmuz tarihleri arasında Yalova Ticaret Sanayi Odası Salonu’nda gerçekleştirilecek” dedi.

Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe’de festivalle ilgili basın açıklaması yapan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, 1998 yılında başladıkları Türk Boyları Kültür Şöleni’nin bu 26’ncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Festivalle ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Koyuncu, “YAFEM olarak Yalova’ya kültürel sanata katkı noktasında yine hazırız. Programın temel konusu yine halk oyunları üzerine kurulu ama geçmiş yıllarda Gazeteciler Buluşması, Siyasetçiler Buluşması diye başlattığımız faaliyetler vardı. Onları da bu yıl tek çatı altına toplayıp Türk Forum şekilde bir organizasyonla Türk dünyasının sunumuna açacağız artık. İlk defa deneyeceğiz bu formatı, inşallah bir aksilik problem olmadan bitiririz diye düşünüyorum. Bu sene organizasyonumuza 14 ülke ve topluluk katılacak. Pazartesi konuklarımız Yalova’ya gelecekler. Salı günü kortejle başlayacak programımız. 22 Temmuz akşamı Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yapacağımız gala programıyla şölenimiz sona erecek” dedi.

Ardından YAFEM Başkan Yardımcısı Fikret Kır, yapılacak Türk Forum etkinliği hakkında detaylı bilgiler verdi.