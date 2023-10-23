Ankara

12 ülkeden yaklaşık 1100 karatecinin katılacağı organizasyon, 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 13'ü kadın toplam 26 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Ali Sofuoğlu

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Enes Bulut

Erkek kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Erkek kumite +84 kilo: Ahmet Bulut

Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Erkek takım kumite: Eray Şamdan, Enes Bulut, Eren Akkurt, Fatih Şen, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş

Kadın kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kadın kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Sude Nur Aksoy

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın takım kata: Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya

Kadın takım kumite: Sude Nur Aksoy, Gülsen Demirtürk, Eda Eltemur, Gülbahar Gözütok

Para karate: Nesrin Cavadzade, Muhammed Karakaya, Berkay Uslu