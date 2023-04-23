İSTANBUL- Büyükçekmece’nin mahalle meydanlarına yayılan kutlama etkinlikleri miniklerin bayramlarını dolu dolu yaşamasını sağladı.

Çocuklar bayramlarını dolu dolu yaşadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ile son bulan ilk tören Büyükçekmece kent Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Büyükçekmece’nin mahalle meydanlarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Animasyon gösterileri, halk oyunları ve modern dans gösterileri, sahne sanatları gösterilerinin yanı sıra günün anlam ve önemine yönelik olarak okunan şiirler ile kutlamalar zirve yaptı.

Oyuncak tarihinin en gözde oyuncakları sergilendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin yer aldığı bir de oyuncak sergisi açıldı. Kreatörlüğünü Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fethiye Erbay'ın yaptığı "Çocukluk Arkadaşım" Antika Oyuncak Sergisi Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonu'nda açıldı. Merve Çobanoğlu'nun antika oyuncak koleksiyonundan oluşan eserleri dönem oyuncakları uzmanı Aziz Kutlu çocuklara anlattı. Açılışın ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Prof. Dr. Fethiye Erbay’a plaket ve çiçek takdim edildi. 1800'lü yıllardan günümüze kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden özel eserlerin yer aldığı "Çocukluk Arkadaşım" Antika Oyuncak Sergisi’ne Büyükçekmeceli çocukların katılımı yoğun oldu.

HABER: MERVE ELÇİ