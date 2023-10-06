HABER: SEVGÜL EROĞLU

ŞEHRİN FESTİVALİ

“Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde katılımcılara hem yoğun programıyla hem de mekanlarıyla kapsamlı bir keşif rotası sunacak. Fotoğrafın yanı sıra pek çok farklı disipline programında yer veren festivalin bu yılki rotasında ziyaretçiler, İstanbul’un her iki yakasında şehrin 20’ye yakın farklı noktasında festival programını takip edecekler.

5 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşen “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne de dahil olan sergileri ile kapsamını zenginleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İBB KÜLTÜR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ. işbirliği ile düzenlenen 212 Photography Istanbul sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere çıktığı yolda altıncı yılına giriyor.

Festivalin bu seneki destekçileri arasında Paribu, Jotun, Converse, EnerjiSA, HP, Sephora, Brown Forman, Anadolu Hayat Emeklilik ve yanı sıra Hollanda Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği, Institut Français Türkiye, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu ve Macar Kültür Merkezi yer alırken Türkiye’nin yeni medya alanına odaklı en kapsamlı koleksiyonu olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç eserler de festival izleyicileri ile buluşacak.