Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 21 Mayıs 1864 Abhaz-Çerkes Sürgününün yıldönümü için kendisini ziyarete gelenlere yaptığı konuşmada; 21 Mayıs 1864’de Rus Çarlığının sürgün adıyla gerçekleştirdiği bu vahşetin “insanlık suçu” olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



“ Abhaz-Lezgi-Ubıh-Şapsığ-Adıgey-Kabardey adlı kadim Kafkasya Halklarının yurtları, Rus Çarlığı’nın hukuksuz istilası, işgali ve ilhakıyla birlikte, sivil halka karşı insanlık suçu işlenmiş olduğu tarihin tespitidir.



21 Mayıs 1864’teki nihai ateşkesten sonra uygulanan sürgün, sistematik baskı ve katliamlar ile Kafkasya Halklarından yüzbinlerce kardeşimizi kadın, yaşlı, çocuk demeden vahşice katledip geriye kalanları ise büyük kitleler halinde Türk Topraklarına sığınmak zorunda bıraktılar.

Bu insanlık suçu ne acıdır ki, ne o günlerde, ne de günümüzde, ne dünya gündeminde, ne de uluslararası hukukun temsil edildiği yerlerde gerektiği dikkat ve ilgiyi görmemiş, halen dahi hesabı sorulup, bedeli önerilmemiştir.