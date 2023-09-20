Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan ve yılın büyük bir bölümünde beyaza bürünen kente ilgi, kış turizminin ardından kültür gezileriyle de arttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "2025 EİT Turizm Başkenti" olduğunu açıkladığı Erzurum, özellikle tur firmalarının rotasına girdi.

Kale, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve Yakutiye Medresesi gibi çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapan Erzurum, Kültür Yolu Projesi ve "2025 EİT Turizm Başkenti" seçilmesinin ardından turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Farklı dönemlerde inşa edildikleri için her biri tarihten ayrı bir kesit sunan ve restorasyonlar sonucu birçoğu aslına uygun hale getirilen bu yapılar, özellikle her yaz döneminde sayıları ciddi oranda artan yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, şehirdeki turizm potansiyelinin her geçen yaz arttığını söyledi.

Son yıllarda turizmin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Almaz, "Yeni yapılan yerler, kültür turizmine yönelik tüm çalışmalar hakikaten son 10 yılda adeta zirve yaptı. Bunun karşılığını da elbette ki yavaş yavaş almaya başladık." dedi.

Almaz, Erzurum'un tarihten gelen misyonu olduğuna dikkati çekerek, tarihi eserlerin açılışı, tarihi mekanların insanların beğenisine sunulmasıyla bölgede turizmin uğrak noktası olduklarını bildirdi.

Hedef 2 milyon turist

Erzurum'da gerçekleşen 1 milyon geceleme sayısını 2 milyona çıkartmayı hedeflediklerini kaydeden Almaz, depremler nedeniyle hedeflerde küçük sapmalar yaşandığını aktardı.

Almaz, "Şimdi yeniden toparlanıyoruz ve bu yazdan itibaren Erzurum'da çok ciddi yerli ve yabancı turist akını var. Öyle ki bazı günlerde adım atacak yer bulamadık. Bunların tamamının bizde kaydı var. Her geçen sene bir önceki yıldan kat be kat fazla turist alıyoruz." diye konuştu.

Kentte birçok gezilecek mekan olduğunu vurgulayan Almaz, şöyle devam etti:

"Gelenler artık bir iki güne sığdıramıyor. Erzurum tam bir müze şehri oldu. 20'ye yakın müzemiz var ve gezmeye kalksanız hızlı bir turla 3 gün sürer. Erzurum böyle kültürel çeşitliliği artan bir il. Erzurum'un '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak seçilmesinin de çok büyük katkısı var. Bu sene Kültür Yolu Projesi'ne biz de dahil edildik ve 11 ilden birisi olduk. 400'e yakın etkinlik yaptık. Biz bu yıl turizmde hedeflediğimiz noktaya geldik diyebiliriz. Erzurum bu sene tanınmışlık, etkinlik, misafirlere sunulan çeşitlilik anlamında hakikaten hedeflerini yakaladı. Çok güzel bir yaz geçirdik ve Erzurum'un hemen hemen her yerinde bu hareketliliği gördük. Bakanlığımız da açıkladı ülke genelinde rekor üstüne rekor kırıyoruz, biz de mümkün olduğunca yüksek pay almak için uğraşıyoruz."

Çin, Kore ve Japonya'dan Erzurum'a turizm ilgisi arttı

Erzurum'da Avrupa ve Asya'dan gelen turistlerin olduğunu belirten Almaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Almanya ve İngiltere her zaman Erzurum'a hatırı sayılır turist akışını yapar. Kendi vatandaşlarımız da geliyor ama onlar sılaya geliyor. Daha çok İran ve Azerbaycan ön planda. Hem kültürel benzerlik hem de ulaşım kolaylığı onlar için adeta geçiş noktası. Bunun yanında Almanya, İngiltere ve Fransa ön plana çıkıyor. Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelerden de yavaş yavaş hatırı sayılır turist almaya başladık."

AA