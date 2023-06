Yetmiş iki yıl önce kurulan ve tıp alanında dünyanın sayılı dernekleri arasında yer alan “Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nde "ESCVS" (The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery) gelecek dönem "Başkan" (President Elect) olarak seçilen Demirsoy, aynı zamanda derneğin 'Bilimsel Komitesi'nin de başına getirildi.

Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin 2024 yılındaki yıllık büyük kongresini 'Kongre Başkanı' olarak İstanbul'da organize etmeye hazırlanan Demirsoy, “Kongre hem tıp hem de ülkemiz açısından çok önemli.

Şişli Kolan Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nün Şefi olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy “Sadece benim değil, tüm Türk meslektaşlarımın da kalp ve damar cerrahisi alanındaki başarılı çalışmalarını Avrupa'da bu alanda en başarılı doktorlara İstanbul'da anlatma fırsatı bulacağız” şeklinde konuştu.