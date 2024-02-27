Kota sürecinin tamamlandığı tekvandoda, kadınlarda Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo) ve Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), erkeklerde ise Hakan Reçber (68 kilo) ile Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo), 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti.

En fazla olimpiyata katılan milli tekvandocu rekorunu 3 isim paylaşıyor

Tokyo 2020'de tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş Aydın ve Hakan Reçber, ikinci defa olimpiyatlara katılacak. Merve Dinçel Kavurat ile Emre Kutalmış Ateşli ise ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Türkiye'yi en çok olimpiyatta temsil eden tekvondocu rekorunu, oyunlarda 3 kez yarışan Servet Tazegül, Nur Tatar ve Bahri Tanrıkulu paylaşıyor.

Servet'in Londra 2012'de altın ve Pekin 2008'de bronz, Nur'un Londra 2012'de gümüş ve Rio 2016'da bronz, Bahri'nin de Atina 2004'te gümüş madalyası bulunuyor.

Merve, Hatice ve Nafia ilki başarmak için Paris'e gidecek

Olimpiyat programına 2000 yılında alınan tekvandoda, Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek isim, erkekler 68 kiloda katıldığı Londra 2012'de şampiyonluğa ulaşan Servet Tazegül oldu.

Paris 2024'te mücadele edecek Merve, Hatice Kübra ve Nafia da olimpiyat şampiyonu ilk Türk kadın tekvandocu ünvanını almaya çalışacak.

Kadınlar 49 kiloda 2023 dünya, 2022 Avrupa şampiyonu Merve, 57 kiloda Tokyo 2020'nin üçüncüsü, 2022 Avrupa şampiyonu Hatice Kübra ve +73 kiloda 2023 dünya, 2018 Avrupa şampiyonu Nafia, Fransa'da koleksiyonunun eksik parçasını tamamlamak istiyor.

Erkeklerde madalya umutları Hakan ve Emre

Türk tekvandosunun 2024 Olimpiyatları'nda erkeklerdeki madalya umutları Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli olacak.

63 kiloda 2023 dünya, 2021 ve 2022 Avrupa şampiyonu Hakan, 68 kiloda yarışacağı Paris'te, Tokyo 2020'de elde ettiği bronz madalyanın rengini değiştirmek için tatamiye çıkacak.

+87 kiloda 2022 Avrupa şampiyonu ve 2023 dünya üçüncüsü Emre de katılacağı ilk olimpiyattan madalyayla dönmeye çalışacak.

Paralimpik Oyunları'nda 8 tekvandocu yarışacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na K44 kategorisinde olmak üzere kadınlarda Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), erkeklerde de Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo) ve Mehmet Sami Saraç (+80 kilo) katılma hakkı kazandı.

Meryem Betül, Gamze, Mahmut ve Fatih ikinci, diğer isimler ise ilk defa paralimpik oyunlarında mücadele edecek.

Türkiye, ilk kez Tokyo 2020’de programa giren para tekvando dalında birer gümüş ve bronz madalya elde etti. Meryem Betül gümüş, Mahmut ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.