2024 Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı.

Zeynel Gür , Hazar Gür ,Taner Uğan , Emir Şenkül,Asil Çağıl, Göktuğ Akın , Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak Turgay Kıran , Muzaffer Çaha, Muammer Kapucuoğlu,Hamza Efe Kapucuoğlu ,Suat Ünal , Sabiha Sefer Ünal , Mustafa Bozkurt , Mevlüt Dede , Hakan Solaker, Serkan Çılgın, EkaterinaCebeci ,Halil Cebeci, Mesut Büyüksofuoğlu , Emre Gözükan,Esin Yum, Zeliha Çal,Oktay Seven, Cengizhan Ekizceli,Başak Ekizc eli,Oğuzhan Akgül, Meral Tunca , Zeliha Sunal , Tamer Köseoğlu, Mert Güler, İlhan Arık ,ana sponsorlardan Bht Clinic Tema Hastanesi yöneticileri Sinan Acet ,Erkan Yeter oylarını kullanarak finalistleri belirlediler.

Bu yıl jüri koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacı 2023 Grand Model Of Türkiye First Runner Up Göktuğ Akın ve 2023 Grand Model Of Türkiye kraliçesi Deniz Eser oldu.

Yarışmanın finali 20 Ekim’de Duayen Modacı Yıldırım Mayruk onursal başkanlığında , Hilton Kozyatağı İstanbul’da gerçekleşecek.

HABER: SUAT ÜNAL