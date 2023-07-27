Ankara
Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.
Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.
BAE Ankara Büyükelçisi, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'de 100 bin istihdam sağlayacağını söyledi
AA