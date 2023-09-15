Haber:Damla Oya Erman

Jeff Bezos, 2019'da David Geffen'in yatı Rising Sun'da parti yaparken nadir bir şekilde başlıklarda yer almıştı. Bu partiye eski Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein ve model Karlie Kloss da katılmıştı.

Dört yıl sonra Bezos artık Amazon'un CEO'su değil ve son birkaç ayını yeni bir unvan kazanarak geçirdi: denizlerin kralı. 2023 yat sezonu sona ererken, Bezos'un 500 milyon dolarlık yeni süperyatının yazın kazandığı açıkça görülüyor.

Dünyanın zengin ve ünlüleri, yatlarında tatil yaparken görünmekten kaçındılar. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, sezonun başında Hollywood yazarlarının grev başladıktan sadece birkaç hafta sonra Fransız Rivierası'ndaki birçok yatı gözlemlediği lüks bir parti düzenledi ve bu, tepkilere yol açtı.

Ancak Bezos ve süperyat misafirleri, seyahatlerine dair haberlerden etkilenmemiş gibi görünüyorlar.

Bezos, megayatına Koru adını verdi, bu ad Maori'de büyüme anlamına gelir (belki de dünyanın en büyük yelkenli yatı olmasına bir gönderme) ve yeni başlangıçlar anlamına gelir.

Koru, Nisan ayında Cebelitarık'a ilk yolculuğunu yaptı ve ardından fotoğraflanan bir dizi durak izledi: Mayıs ayında göz kamaştırıcı bir şekilde giyinmiş Bezos ve şu anda nişanlısı olan Lauren Sanchez, yatı İspanya kıyılarında dolaştırdı ve ardından Cannes film festivaline yelken açtı.

Haziran ayında Koru, İtalyan Rivierası'na geldi, burada çift geminin güvertesinde fotoğraf çekmek için poz verdi. Daha sonra İtalya'nın Capri adasına uğradı ve yakındaki Positano'da konuşlandı, ünlülerin ve seyahat etkileyicilerinin favorisi olan bir uçurum kasabası.

Burada yat, Bezos ve Sanchez için nişan partisine ev sahipliği yaptı; bu partiye Bill Gates, Whitney Wolfe Herd, Ari Emanuel ve Leonardo DiCaprio gibi ünlülerin katıldığı bildirildi. Sadece bir hafta sonra çift, Orlando Bloom, Katy Perry ve Usher ile Dubrovnik, Hırvatistan'ın sokaklarında görüldü.

Yat sezonunun ikincisi: Milyarder Barry Diller'ın Eos'u

Bu yılın yat sezonunun bir başka ilgi çeken yatı, 305 fit uzunluğundaki Eos'tu ve bu yat milyarder Barry Diller ve moda tasarımcısı Diane von Furstenberg'e aitti. Eos da Akdeniz'i dolaşarak yoğun bir yaz geçirdi.

Süperyat sezonunun vazgeçilmezlerinden olan Eos'un 2023 yaz programı, von Furstenberg ve Diller'ın Oprah Winfrey ve Gayle King ile birlikte Mallorca'da yürüyüş yaptığı erken bir durağı içeriyordu; von Furstenberg'in Britanya Vogue editörü Edward Enninful ve Valentino'nun kurucu ortağı Valentino Giancarlo Giammetti ile görüştüğü Yunanistan'a bir geziyi; ve von Furstenberg'in Kris Jenner ile bir resim çektiği Amalfi Kıyısı'na bir ziyareti içeriyordu.

Ağustos ayında gemi, sahipleri Hollywood A-list oyuncuları Candice Bergen, Emma Thompson ve Jason Blum, ayrıca Diane Sawyer ve Creative Artists Agency ortağı Bryan Lourd ile birlikte Hırvatistan'a gitti.

Eos yaz sezonunu sona erdirmek için Venedik'e yanaştı, burada von Furstenberg, yıllık DVF Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı ve kara üzerindeki bir oturumunu başlattı.

Venedik'in limanında Maìn adlı Giorgio Armani'nin yatı vardı ve bu yatta Sydney Sweeney ve Kerry Washington gibi konukları ağırladı.

Dünyanın diğer ünlü süperyatları ve onları sık sık kullanan kişiler, bu yaz büyük ölçüde kameralardan uzak durmuş gibi görünüyorlar.

"Sürekli uzun objektifli paparazzilerin olduğu bir dünyada, birçok insanın göz ardı ettiği rahat bir mahremiyet yeri vardır," dediği için ismini vermek istemeyen bir süperyat çalışanı Insider'a yakın zamanda söyledi.

Bu muhtemelen Geffen'in, Bezos'un birkaç yaz önce fotoğraflandığı Rising Sun üzerinde keyif aldığı gizlilikten zevk aldığı yerdir - ve Geffen'in Mart 2020'de ünlü bir şekilde kendini izole ettiği yerdir.

Gemi, bu yat sezonunda düşük bir profil çizdiği bildiriliyor, ancak tipik ünlü entourage'su olmadan Capri ve Mallorca'da görüldü. En son olarak, dünyanın en pahalı teknelerini çekmekle ünlü olmayan bir yerde bir etki yaratmış bir yerde görüldü: Portland, Maine.