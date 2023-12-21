Hakkari

Ülkesinde düzenlenen törende Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor forması da giyen ve şu an Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o'nun elinden alan 21 yaşındaki Manga kente döndü.

Hakkarigücü Kulübü, ödülünü de getiren başarılı oyuncusu için pasta hazırlayarak, antrenmanlarını sürdürdüğü Merzan Futbol Sahası'nda sürpriz yaptı.

Antrenörleri ve takım arkadaşlarının tebrik ettiği Manga, gazetecilere, ödülü aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Ödülü almak için çok çalıştığını belirten Manga, şunları kaydetti:

"Geçen sezon iyi bir performans sergilediğim için bu ödülü aldım. Goller attım, asistler yaptım. Ödülü Samuel Eto'dan aldığım için çok mutlu oldum. O Kamerun için çok iyi bir oyuncu. Sembol bir isim. Bize de başarılarıyla örnek olan biri. Hakkari'de olduğumu için de mutluyum. İnsanları iyi, şehir güzel. Hakkarigücü'nde çok güçlü oyuncular var. Önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Burada daha çok çalışarak Afrika'nın altın topunu kazanmak istiyorum."

Hakkarigücü'nün Kamerun'da en iyi savunma oyuncusu seçilen Annecy Candide Nguiadem Kamdem ise ülkesinde en iyi stoper ödülüne layık görüldüğü için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl duygu dolu bir sezon geçirdik. Benim için kolay olmadı. Beni destekleyen, benim için dua eden herkese ve Kamerun Futbol Federasyonuna teşekkür ederim. Aileme de şükranlarımı sunuyorum. Bu beni daha çok motive edecek." dedi.

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur da Manga'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu, transferi sürecinde de kendisi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Manga takip ettiğimiz bir futbolcuydu. İki aydır bizimle. Onun gibi başarılı bir futbolcuyla çalışmak güzel bir duygu. İki sporcumuzun ödül alması bizi gururlandırdı. Federasyon başkanımız, milli takım hocamız bizi arayıp tebrik ettiler. Bundan sonraki süreçte bize büyük güç katacak. Onun için küçük bir sürpriz yaptık. O da beklemiyordu. Takım şu an iyi durumda. Ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. İki sporcumuz ödüle layık görüldü. İkinci dönemde daha iyi olacağız." diye konuştu.