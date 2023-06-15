İSTANBUL AA- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nden maksadımız, bir yandan Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlerine özendirilmesini sağlamaktır." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 2023 İlim Yayma Ödülleri Basın Lansmanı'nda konuşan Erdoğan, ödüllerin ilkinin 2019 yılında verildiğini söyledi.

Erdoğan, bu yıl üçüncüsü verilecek ödüllerin İlim Yayma geleneğinin 72 yıldır akademik dünyaya katkılarını taçlandırmak için kurgulanan, Türkiye'nin en büyük akademik ödül töreni olduğunu belirterek, "İlim Yayma Ödülleri'nden maksadımız, bir yandan Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlerine özendirilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin "Büyük Ödül", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri" ile "Sosyal Bilimler" olmak üzere 3 dalda verildiğine dikkati çeken Erdoğan, İlim Yayma Vakfının 50. yılı münasebetiyle "50. Yıl Özel Ödülü" de verileceğini bildirdi.

Erdoğan, basın mensuplarından bu ödülün özellikle akademik dünyada ve gençler arasında tanınmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade ederek, "Başvuru ve aday gösterilme temelli bir ödül süreci işletildiği için ödülün başarısı aynı zamanda başvuruların zenginliğine ve çokluğuna bağlı. Geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık 1000 civarı başvuru içerisinden 3 tane ödülü vermiştik. Bu başvuruların sayısı, niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilal Erdoğan, büyük ödülün bu yıl 150 tam altın, diğer iki ödülün de ellişer tam altın cinsinden verilmesinde mutabık kalındığını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ödüllerin ilkinde 300 bin lira büyük ödül verildiğini, ikinci seferde enflasyonun üzerinde bir artış yapıp ödülü 600 bin liraya çıkardıklarını anımsattı.

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne "Türkiye'nin Nobel'i" denildiğini, Nobel ile kıyaslandığı için ödül miktarının da kıyaslanabilir yere gitmesini arzu ettiklerinden dolayı bu yılki ödülleri altın cinsi olarak belirlediklerini ifade etti.

Kendilerinden sonra gelecek yönetimlerin altın ödülünün miktarını artırmalarını ve İlim Yayma Ödülleri'nin dünya çapında saygınlığa erişmesini istediklerini kaydeden Erdoğan, hayatını ilmi faaliyete, araştırmaya vakfeden insanları ödüllendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Başarılı çalışmaları kamuoyuna bilinir kılacağız"

Lansmanda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise yaklaşık 190 yurt ve 180 civarındaki şubesiyle yurt sathında hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yola çıkış mottolarının "güzel insan yetiştirmek" olarak belirlendiğini dile getiren Tülün, "Eğitim camiasında gençlerimize, yavrularımıza sahip çıkarak, onların barınma ihtiyaçlarını karşılayarak eğitim masraflarına destek olmaya çalışan bir çalışma modeli içindeyiz." dedi.

14 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek

İlim Yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan da bu yılki ödüllerinin başvuru sürecini 16 Mayıs itibarıyla başlattıklarını söyledi.

Başvuruların 14 Temmuz'a kadar "ilimyaymaodulleri.org" internet adresinden çevrim içi yapılabileceğini belirten Savaşan, sloganlarının "Türkiye'nin Akademi Ödülleri" olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Savaşan, "Türkiye'de üçüncü defa bu ödül verilecek ve akademik dünyada çok ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Ancak bu kapsamda ödüllerin daha fazla duyurulması, özellikle daha nitelikli eserlerin başvuru sürecine dahil edilmesi açısından önemli." dedi.

Değerlendirme süreci itibarıyla akademik kurallara azami dikkat gösteren ödül mekanizmasına sahip olunduğunu ifade eden Savaşan, şunları kaydetti:

"Başvurular online alındıktan sonra hakemler süreci başlatılmış oluyor. İki aşamalı hakemler sürecimiz var. Hakem uygulamasında, bilimsel çalışmalarda hakem kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilmez. Hakemler kendi arasında irtibat kurmaz. Tamamen bilimsel özgünlük, orijinallik, yaygın etki, alana katkı gibi alt başlıklar çerçevesinde hakemler değerlendirmelerini yapıp ona göre ödül sürecinde öne çıkan başvurular belirleniyor. 14 Temmuz itibarıyla başvurularımız sona erecek. Ondan sonra hakemlik süreci işleyecek. Yıl sonunda yine vakfımızın uygun gördüğü bir tarihte bu yılın ödül sahipleri kamuoyuyla paylaşılmış olacak."