Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Ev sahibi Avustralya ile Fransa arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Avustralya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın yarı finaldeki rakibi, İngiltere ile tarihindeki ilk çeyrek finaline çıkan Kolombiya arasındaki maçla belirlendi.

İlk yarı, Kolombiya'dan Santos'un 44 ve İngiltere'den Hemp'in 45+7'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Russo'nun 63. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan İngiltere, şampiyonada peş peşe 3. kez son 4 takım arasına girdi.

Yarı finallerde İspanya ile İsveç 15 Ağustos'ta, Avustralya ile İngiltere ise 16 Ağustos'ta karşılaşacak.

AA