Ankara

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın yarı finalleri, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanacak.

Organizasyondaki en iyi derecesi 2014'teki 2'nciliği olan Sırbistan ile tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Kanada, yarın TSİ 11.45'te karşılaşacak.

Nikola Jokic'in yokluğunda Bogdan Bogdanovic ve Nikola Milutinov'un skor yükünü çektiği Sırbistan, 25 sayı, 7,2 ribaunt, 5 asist ortalamalarıyla turnuvanın yıldızları arasındaki Shai Gilgeous-Alexander'ın liderliğindeki Kanada'yı durdurmaya çalışacak.

5 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 4 üçüncülükle turnuva tarihinin en başarılı takımı ABD ile bronz madalya elde ettiği 2002'den sonra en iyi turnuvasını geçiren Almanya arasındaki mücadele ise TSİ 15.40'ta başlayacak.

Kadrosunda Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson gibi NBA'in önemli isimlerini barındıran ABD, Dennis Schroder ile Wagner kardeşlerin (Franz ve Moritz) sürüklediği Almanya'yı geçip adını 9. kez finale yazdırmak istiyor.

AA