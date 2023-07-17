Bilindiği üzere Gemlik Haber Gazetesi'nin desteğiyle, Komite Başkanı Hasan Azkıran öncülüğünde Jüriler ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından yurt içi ve yurt dışı olmak üzere başlattığımız " 2023 Altın Kalemler Plaket Ödüllü " Şiir Yarışması sonuçları ve seçkin şairlerimizin Plaket ödülleri 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü yemekli törende sahiplerine takdim edilecektir.

Tören, 26 Ağustos 2023 saat 11.00' de müzik ve yemek eşliğinde başlayacak olup, saat 16.30' da sona erecektir .

Törene katılıp katılmayacağınzı, beraberinizde getirmeyi düşündüğünüz yakınlarınızı törene " 15 gün " önceden Hasan Azkıran 0 536 316 37 62 arayıp bildirmeniz rica olunur.

Yarışmaya katılan şairimiz ücret ödemeyecek. Sadece beraberinde getirdiği yakınlarının her biri için 200.00 TL ödeyecektir.

Ödül törenine katılamayan şairlerimize plaketleri belirtmiş oldukları adreslerine kargo ile gönderilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ ADRESİ

Avcı Aile Restourant.

Gemlik Sahil boyu. Mustafa Kemal Atatürk kordonu

Kayıkhane mevkii Gemlik/Bursa

Tel. 0 224 512 01 33

Hasan Azkıran

Şair Yazar Gazeteci

Komite Başkanı

Tel. 0 536 316 37 62

Nihat İlikcioğlu

Şair Yazar Gazeteci

Jüri Başkanı

Tel. 0 532 764 44 48