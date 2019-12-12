2020 KOÇLAR ve YÜKSELEN KOÇLAR 

21 Mart- 20 Nisan

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 20 Mart 2020 saat 06:49:29” den itibaren -

19 Nisan 2020 saat 16:45:20” ye kadar olan süre KOÇ burcu.

“EVİM ve YURTDIŞI”

2020 yılında siz “Koçlar ve yükselen Koçlar” için; Kariyer, iş konuları ön plana çıkıyor.

Kariyerinizle ilgili, sorumluluk almanız gereken bir yıl olup, bir çok iş fırsatları karşınıza çıkıyor.

Elinizi taşın altına koyacağınız, bir yıl olacak 2020 sizin için.

Ancak, sorumluluk sahibi olup, disiplinli bir şekilde işinize sarıldığınızda da, başarının kaçınılmaz olacağı bir yıla giriyoruz.

Toplumun geneli için; artık eskisi gibi, iş imkanlarının “altın tepside” sunulmayacağı bir yıl olduğunun farkında olalım…

Ancak yıl içinde size şansın, kariyer alanınızdan güldüğünü bilip, doğacak fırsatları iyi değerlendirmenizi önerebilirim.

Dolayısı ile sorumluluktan korkmayın ve çabalarınızın karşılığını görmek için de, 2020’de çok çalışın…

Sene başında; yaşadığınız ev ile ilgili, sorularınızın cevabını bulacağınız, netleşen durumlar yaşanacaktır. Bazen kafanızı kurcalayan, yurtdışı düşüncesi bu sene daha çok yeşerebilir.

10 Ocak’ta yaşayacağınız Ay tutulması ile siz; artık olayları daha net görecek , VE NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ ARTIK DAHA İYİ BİLİYOR OLACAKSINIZ.

Bunun ayrıca; ebeveynlerinizden birinin, muhtemelen annenizin sağlık durumu ile de ilgisi olabilir.

Bir şekilde bir taşınma kararı, yada evinizle ilgili alacağınız radikal bir karar, bu yıl sizi bekliyor olabilir. Yine de önemli bir adım olarak gerçekleştireceğiniz bu radikal kararınızı, yaz ortasına kadar erteleyebilirsiniz.

Çünkü, alacağınız karar her ne ise; sene başında bir sonlanma, yaz başında yeni bir adım, yeni bir başlangıç olarak hayatınıza yansıyor. Ancak kadersel ve sancılı olduğunu bilmek gerekir.

Ancak; “yaşadığınız yer, eviniz” konusu; 2020 yılında gündeminize oturacak olan bir konudur.

Eğer ev almak, yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. Mart ortasına ertelemeniz daha doğru bir karar olur.

Ancak yine Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Düşünülmeden kalkışılmış işlerde sorunlar yaşanabileceği gibi, kaza risklerinin de muhtemel olduğu günlerdir.

Bu haftanın farkında olursanız, fazla risk almayıp ve doğacak krizi yönetebilirsiniz.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimleriniz için denk getirmeyin. Bu tarihler taşınmak için uygun değildir. Ev almak, ev satmak, evde dekorasyon yapmak için Temmuz’un ikinci yarısnı beklemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır…

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda da, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından; estetik yönden yapılacak olan girişimlerde de memnun olmadığınız durumlar yaşanabilir. Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Kışın olsun diyorsanız sene başını Şubat ortasına kadar değerlendirebilirsiniz. Ancak iş fırsatlarının artacağı bugünleri kariyer alanında değerlendirmenizi tavsiye ediyorum..

5 Haziran’da gerçekleşecek olan Ay tutulması ile; eğer eğitim çağında biri iseniz, yüksek eğitim döneminizde yurt dışında okuma fikri zihninizi kurcalayabilir.

Yine eğer; kariyer hayatınız aktif ise, kariyer fırsatlarınızı yurtdışında arayabilirsiniz. Eğitmen olarak veya eğitim almak üzere yurt dışı 2020 yılında sizi yaz başlarında meşgul edecektir.

Bu yıl size şans; “ kariyer alanlarından” doğuyor bunu unutmayın.

21 Haziran’da gerçekleşen Güneş tutulması ile, siz yaşadığınız yer ile ilgili olarak yeni bir adım atıyorsunuz. Ya yeni bir eve taşınabilir, ya şehir veya ülke değiştirebilir ya da yaşadığınız evde bazı kararlar alarak bu başlangıcı yapıyor olabilirsiniz.

Ayrıca yaz ortası, (5 Temmuz Ay tutulması) Temmuz ayından itibaren ; kariyerinizle ilgili netleşen durumlarla, kariyerinizde bir sonlanma gerçekleştirebilirsiniz. Yaşanacak kadersel durumların, başka bir kariyer fırsatı ile alakası olabilir.

Bir başka zaman, bir başka yerde kadersel fırsatlara açık olabilirsiniz.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

30 Kasım Ay Tutulması ile ilgili olarak, yakın çevre kardeş kuzenlerinizle ilgi bilmediğiniz bir şeyi öğrenme olasılığınız var. Bir yüzleşme söz konusu olabilir.

Ancak yıl içinde, yaşadığınız yer, eviniz, ebeveynleriniz ile ilgili konular, sonlandırılan bir eğitim, sonlandırılan bir kariyer kararı alabilirsiniz.

Bu kararlarla birlikte kariyer fırsatlarınızı yurtdışında veya yurtdışı ile ticaret konularından yaratmak isteyebilirsiniz.

14 Aralık Güneş tutulması ile birlikte; Yurt dışı, yabancılar, yüksek eğitim, akademisyenlik, ticaret/ihracat veya ithalat, seyahatler, kültür turları gibi konularda atılacak adımlarınız olabilir. Bu konularda takip eden aylarda atılacak yeni adımlarınız oluyor..

Hem yüksek eğitim, hem de kariyer ile ilgili yıl sonunda çıkacak fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim…

Dolayısı ile bu sene; eviniz, ebeveynleriniz ve yurtdışı konuları sizin, “yeni başlangıçlar” yapacağınız konular olarak yıla damgasını vuruyorlar…

Şunu bilmek gerekir ki; bu yıl şans “ancak ve ancak” emek ve çaba karşılığında sahibini bulacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğinizden, farkına varıp düzeltmediğimiz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim Astrolojide “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, şans, fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128