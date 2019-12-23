2020

BAŞAKLAR ve YÜKSELEN BAŞAKLAR

23 Ağustos- 22 Eylül

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 22 Ağustos 2020 saat 18:44:48” den itibaren - 22 Eylül 2020 saat 16:30:30” e kadar olan süre BAŞAK burcu…

“ARKADAŞLARIM ve EVİM”

2020 yılında siz Başaklar ve yükselen Başaklar için; şans “aşktan” yana geliyor.

Kalbi boş olan başaklara, eros bu sene okunu atıyor olabilir.

Evli olan başak ve yükselen başaklara bu sene bir “çocuk” müjdesi gelebilir.

Yetenekleriniz, bu sene size şans kapılarını açabilir. Sanatla ilgili olan Başaklar, sabırla emeklerini ortaya koydukları sürece, şansın bu yönden kendilerine güldüğünü görebilirler..

Taşınabilirsiniz…

Ayrıca 2020 yılında siz eviniz, yaşadığınız yer, ebeveynleriniz ve sosyal çevreniz ile ilgili konularda yoğun olacağınız bir yılı yaşayabilirsiniz.

10 Ocak Ay Tutulması ile birlikte içinde bulunduğunuz veya üye olduğunuz arkadaş guruplarınızla ilgili bazı daha önceden fark etmediğiniz durumları öğrenebilir ve bu guruplardan çıkabilir veya eleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

21 Haziran Güneş Tutulmasıyla ise; yeni gruplara dahil olup; arkadaş çevrenizi genişletebilirsiniz. Yeni yeni sosyal çevre etkinlikleri ilginizi çekebilir.

Eğer sosyal çevrede bazı girişimlerde bulunmak , bazı guruplara katılmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz. Bu günlerde yardımlaşma, fedakarlık yapma veya birilerine faydam dokunsun istiyorsanız, ideal günler olacaktır.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. Önemli görüşmelerinizi ve atılacak imzalarınızı Mart ortasına bırakmanız, sorun yaşamamanız açısından daha doğru bir zamanlama olacaktır.

Ancak Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Çünkü bu hafta oldukça agresif olup, şiddetede meyilli olduğumuz günler olur.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasında; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girimleriniz var ise, bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin. Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde Retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda da, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Ekonomide de bazı sıkıntılar yaşanacağından, bugünler de yatırım da yapmamak yerinde olur.

Yani 13 Mayıs ile 25 Haziran arası aşık olmayın. Çünkü size şans “aşk” yönünden gülecek dedim ama, bu tarihler arasında başlayan bir aşk, ya uzun sürmeyecek, ya da beraberinde sorunları da getirecek olabilir. Muhtemelen bir süre sonra pişmanlıklar , “ ah ben ne yaptım?” soruları sorulabilir.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından; estetik yönden yapılacak olan girişimlerde de, sonucundan memnun olmadığınız durumlar çıkabilir. Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır. Yada sene başını Şubat’ın ortasına kadar olan süreci değerlendirmelerini tavsiye ederim.

Temmuz ayında ( 5 Temmuz Aytutulması ile) kalbi boş olanlar için bir aşk söz konusu olabilir. Yada mevcut aşkları ile ilgili bir karara varma süreci içine girebilirsiniz.

Evli olanlar veya çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu konuda bekledikleri cevaplar Temmuz ayında gerçekleşen olaylarla bir neticeye varabilir.

Yetişkin çocukları olanlar ise; yaz aylarında çocukları ile ilgili sorumlulukları konusunda bir farkındalık yaşayabilirler.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Kasım sonunda veya Aralık başında (30 Kasım ay Tutulması)kariyerinizle ilgili bir karar alabilirsiniz.

Muhtemelen (14 Aralık’ta gerçekleşen Güneş Tutulması ile) işinizle de bağlantılı olarak bir taşınma söz konusu olabilir. Yeni karlarınızı takip eden aylar içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Kadersel kararlar olacağı kesin…

2020 yılında şans size aşktan yana gülmekle birlikte, yeni girişimleriniz ise sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz ve yaşadığınız yer ile ilgili olup, yıla damgasını vuran konulardan oluyorlar.

Yılın sonunda kim, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek adına, elini taşın altına koyup, sabır ve emekle, “şanslı alan” dediğimiz konulara eğilirse, yılın sonunda o konularda gelişmeler yaşadığını görecektir.

Kısacası bu sene, emek harcanan, sabır ile sorumluluklarını yerine getirenin ancak faydalanacağı şans fırsatları doğacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu .: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart - Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, şans,fırsat

27 Ağustos - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül - Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim - Venüs Plüto üçgeni : İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim - Venüs Satürn üçgeni : Ciddi beraberlik

6 Aralık - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık - Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128