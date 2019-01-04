2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOÇ BURCU)

KOÇ BURCU

2019

Koçlar ve yükselen Koçlar

“Kariyer yılı!”

“Yurtdışı veya yüksek eğitim !”

Koç burçları bu yılı daha çok kariyerleri ile ilgili bazı başlangıçlar ve bitişler yaparak geçiriyorlar.

Hayatlarında birçok emek verdikleri ama bir türlü bir yola girmemiş olan işlerden artık kendilerini arındırıp, yepyeni bir bakış açısı ile yepyeni alanlara adım atabilirler.

Yepyeni bir branşta ve yepyeni bir mesleğin kariyerini deneme kararı alabilirler.

Sene başından itibaren zihninizi meşgul eden ve ne yönde bir karar vereceğinizi bilemediğiniz konular yıl boyunca tek, tek sis perdelerini üzerinden kaldıracak ve siz artık geleceğinizi daha net şekilde görmeye başlayacaksınız.

Boşuna emek harcamaktansa, harcadığınız emeğin karşılığını gördüğünüz, daha küçük ama daha rasyonel uğraşlar edinebilirsiniz.

Ayrıca bu sene sizin, yaşadığınız yeri, evi, şehri veya ülkeyi değiştirmeniz de mümkün. Bu değişimi belki sadece ev değişikliği olarak yaşayabilirsiniz. Bazı Koç burcu insanlarını ise; çalıştığınız veya çalışacağınız işyerinizin lojmanına da taşınmanız gibi durumlar oluşabilir.

Dolayısı ile siz belki yaşadığınız yerden uzakta olan başka bir evde ve şehirde yaşamaya başlayabilirsiniz.

Bazı Koç burçları ebeveynleri ile oturdukları evden ayrılırken, diğer bir koç gurubu insanları ise, özellikle aileleri ile bir arada yaşama kararı da alabilirler.

Dolayısı ile, çeşitli nedenlerle bu sene yaşadığınız yerin değişime uğrayacağı durumlar yaşanabilir.

Ayrıca bu yıl sizin sosyal statünüzü de ilgilendiren bir yıl olacak. Alışık olduğunuz bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca duruşunuz ile toplum önünde yeni bir kimlik kazanacağınız bir yıl olacak.

Bu sene siz yaşadığınız bir aşkı da sonlandırabilirsiniz. Muhtemelen flört ettiğiniz kişi ile ilgili bilmediğiniz bazı durumları öğrenecek ve bu ilişkiye bir son verecek olabilirsiniz.

Şans ve bolluk size bu sene uzaklardan gelecek.

Yılın bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter’in bu enerjisini siz;

eğer eğitim çağındaysanız yüksek eğitim alanından alacaksınız.

Bu eğitimi yurtdışında yapma fırsatlarınız da oluşabilir.

Eğer siz ticaret ile uğraşıyorsanız, bolluk ve bereketin yurtdışından veya yabancılarla yaptığınız işlerden geleceğini görebilirsiniz.

İthalat ve ihracat gibi iş imkanları size kazanç getirecektir.

Ayrıca bu yıl hukuk ile ilgili bir sorununuz olursa, siz “etik” davrandığınız sürece davalarınız lehinize sonuçlanabilir.

2019 yılını ay, ay incelediğimizde; aşağıdaki detaylandırılmış açıklamayı bulacaksınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (10)

“Kariyeriniz!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; kariyer alanınızda yaşayacaksınız.

Bu tutulma size kariyer alanında, toplum önündeki duruşunuzla ilgili olarak, statünüzü yeniden yapılandırmak adına bazı yeni başlangıçlar için fırsatlar sunar.

İşyerinizde liderlik alanında, yönetici pozisyonda atılacak bazı yeni adımlarınız ve görevleriniz olabilir.

Göreviniz değişebilir. Yeni bir pozisyon teklif edilebilir. Sorumluluklarınız değişebilir.

Veya mevcut işinizden ayrılabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilmeniz için bazen böyle bir değişim yaşayabilirsiniz.

Bu Güneş tutulmasından sonra her ne olacaksa kadersel olduğunu bilmelisiniz.

Yılın ilk haftasından itibaren takip eden altı ay boyunca, karşınıza kariyer alanında yepyeni şartlar gelişebilir ve yepyeni bir pozisyonda ve sorumluluklarla işe başlayabilirsiniz.

Bu Güneş tutulmasından sonra ayrıca toplum önündeki duruşunuzdada yeni bir başlangıç yapmış olacaksınız.

İtibarınızı veya itibar kaybınızı gerçekleştirecek durumlar yaşanabilir. Bu nedenle aceleci olmadan iyi düşünülmüş adımlar atmanız yerinde olacaktır.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (5)

“Netleşen ilişkiler”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; çocuklar, aşklar, yetenekler ve hobileriniz alanında yaşıyor olacaksınız.

Eğer çocuğunuz yok ise; “sahip olma” konusunda bu tutulmadan sonra kararsız kaldığınız bazı konularda netleşir ve artık bir karara varabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz var ise; çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Muhtemelen onların bir hobi edinmeleri için veya yetenekleri doğrultusunda bir uğraş kazandırabilirsiniz.

Çocuğunuzun spor veya sanatsal bir yeteneğini keşfedebilir ve o alanda bir hobi edindirebilirsiniz.

Eğer aşk konusunda bir kararsızlık içinde iseniz; bu Ay tutulması size ilişkinizin ne yönde gelişeceği doğrultusunda yolunuza ışık tutacaktır.

Ayrıca aşkınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Bunlar skandal niteliğinde açığa çıkan konular olabilirler.

Bunlardan başka tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek ile ilgili adımlar atabilir, yeni bir sanatsal hobi edinebilirsiniz.

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“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“SEYAHATLERİM !”

22-23 Ocak 2019’da bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda dokuzuncu evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Eğitim çağında olanların yüksek eğitimle ilgili oldukça şanslı olduğu günlerdir. Bugün yüksek eğitim alanında yapacağınız bir girişiminiz oldukça olumlu geri dönüşümünü alabilirsiniz.

• Çok sayıda seyahatleriniz olabilir. Bu gün yapacağınız girişimin oldukça şanslı geri dönüşlerinizi alabilirsiniz.

• Yurtdışı ile ticari girişimleriniz içinde oldukça uygun bir gün.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2 Şubat 2019’da Mars Plüto karesi yaşanacak. Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; yüksek eğitiminizi anlatan 9.evden ve imajınızı anlatan 1.evden alıyorsunuz.

Yabancılarla yaşadığınız sorunlar nedeniyle imajınız zarar görebilir.

Kimliğinizdeki değişim dönüşüm nedeniyle, yurtdışı veya yabancılarla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yüksek eğitimdeki yeniden yapılanma nedeniyle, imajınız zarar görebilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız

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MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (12)

“ İçe çekilip, kişisel gelişim ile geçen bir süreç”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; kişisel gelişim alanınız olan onikinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Bu dönemde yaşanan bazı “yanlış anlaşılmalar” nedeniyle yaşadığınız olumsuzluklar yılın ilk Merkür retrosunda kendisini üç hafta boyunca hissettirecek. Kurduğunuz her iletişimde, peşinden daha büyük sorunlarla karşılaştığınızı görebilirsiniz. Bu nedenle siz bu retroyu içe çekilip; toplumdan izole olacağınız bir süreç olarak yaşayabilirsiniz.

Aceleci davranmayıp, karşınızdakinin ne demek istediğini anlamak, oluşabilecek problemleri aşmanızı sağlayabilir.

Özellikle bu retroda aklınıza gelen her sözü sarf etmeden önce, iki kere düşünüp daha kontrollü şekilde cümlelerinizi kurmanız önemli olacaktır. Çünkü Retro bittikten sonra pişman olacağınız söylemler yapmış olma olasılığınız yüksektir.

Sonradan pişman olmak istemiyorsanız, sakin ve her aklınıza geleni söylememiniz gerektinin farkında olmanız sizin yararınızadır.

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NİSAN

“TEKAMÜLÜM!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi onikinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• İlahi aşk ve sanat için ilham enerjisi ile yoğun olduğunuz bir gün olacağından, bugünü daha çok içe çekilip kendi başınıza kalıp, soyut olan fikirlerinizi, ürüne çevireceğiniz eserler yapmak, bugünü en iyi şekilde değerlendirmek olacaktır.

• Bugün ayrıca manevi duygularınız çok yükselir. Maneviyat, dua, meditasyon gibi çalışmalarınız için de değerlendirebileceğiniz bir gündür ayrıca.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi ikinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Beklenmedik bir kazanç veya ödeme çıkabilir.

Ani bir değer anlayışı değişimi ile özgüven sorgulanabilir.

Sürpriz bir kazanç veya sürpriz bir kayıp

Sanal para

İnternet üzerinden sosyal medyada ilişki

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HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Kariyer alanınızdaki engeller nedeniyle, yaşadığınız yerde veya evinizde bir mücadele söz konusu olabilir.

Statünüzdeki kısıtlanmalar ve itibar kaybınız nedeniyle, ebeveynlerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise, 1 Temmuz’a kadar sürecek olan; “savaş” gezegeni Mars ile “değişim ve dönüşümün” gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Açık düşmanlarımız olarak gördüklerimizin yapısında bir değişim, dönüşümden dolayı gerçekleşen “yeniden yapılanmaları” nedeniyle; askeri alanda hareketlilik ve karşılıklı olarak güç gösterisi, tehditler ve göz dağı vermek gibi girişimlerin yaşanacağı bir Haziran ayından bahsedebilirim.

- Düşmanca manipülasyonlar görülebilir.

- “Yakıp, yıkma” gibi etkiler görülebilir.

- Acımasız ve “gaddarca” girişimler yaşanabilir.

- Dayatma ve yaptırımlar söz konusu olabilir.

- “Takıntılar ve şüphe” başroldedir.

Yükselen Koçlar siz bu etkiyi; ebeveynleriniz ve kariyer alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• İş yerinizdeki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanmalar nedeniyle ailenizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

• Toplum önünündeki duruşunuzun zarar görmesinden dolayı, ebeveynlerinizle kriz yaşayabilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (4)

“Eviniz, aileniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçeleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; yaşadığınız yer olan eviniz ve ebeveynlerinizle ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile ya yaşadığınız evi yeniden ele alıp, bazı girişimleriniz olabilir.

Veya yepyeni bir eve taşınmak isteyebilirsiniz.

Yaşadığınız yeri yeniden gözden geçirmek ve bazı kararlar almak isteyebilirsiniz.

Ancak hızla düşünmeden kalkışılan işlerin sonu beklediğiniz gibi olmayabilir.

Bu nedenle etraflıca düşünüp ve üzerinden biraz zaman geçtikten sonra ciddi kararlarını vermeniz sizin için daha doğru olacaktır.

Hevesiniz kaçabilir veya fikriniz değişebilir.

Yaz ayında eviniz ve aileniz için radikal kararlar alabilirsiniz.

Taşınabilirsiniz.

Belki ailenizle birlikte oturuyordunuz, evden ayrılabilirsiniz. Başka yere göçebilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (5)

“Her aklınıza geleni söylemezseniz, bu süreci zararsız atlatabilirsiniz!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; aşk ve çocuklar eviniz olan beşinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Aşk hayatınızda sevgilinizle aranızda oluşabilecek iletişim sorunundan dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Muhtemelen geçmişe ait bir aşkınızında hiç beklenmedik bir zamanda karşınıza çıkması mümkün olabilir.

Kendisinden haber alabilir veya bizzat görüşmeniz olabilir.

Eğer çocuklarınız var ise; bu süreçte aranızda kurduğunuz iletişiminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlıyor veya “onlara ulaşamıyor” duygusuna kapılabilirsiniz.

Onlarla biraz daha dikkatli bir diaolog kurma durumu, işinizi kolaylaştırabilir. Olayları bir dedektif gibi araştırmak, deşmek bu üç haftalık süreçte çözemeyeceğiniz sorunlar yaratabilir.

Eğer siz burcu veya yükselen burcu akrep olan sanatçı iseniz; bu süreçte bazı anlaşmalarınız iptal olabilir. Bazı yanlış anlaşmalar yüzünden sorunlar çıkabilir.

Özellikle üç haftalık yılın bu ilk Merkür retrosunda herhangi bir anlaşmaya imza atmamanız önemlidir. İmza atmanızı gerektirecek herhangi bir anlaşmanız varsa retronun biteceği Nisan ayına bırakmanız daha doğru bir seçim olur.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (10)

“Kariyeriniz netleşiyor”.

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; kariyer evinizde yaşayacaksınız.

Bugüne kadar iş yerinizde, kariyer alanınızda kararsız kalmış olabilirsiniz.

Bir türlü olaylar netlik kazanmamış olabilir ve siz ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

Ancak bu tutulmadan sonra bu alanda olaylar netleşir ve siz ne karar alacağınızı bilebilir duruma gelirsiniz.

Muhtemelen sizi bekleyen sorumluluklar, disiplin ve kurallar konusunda bir adım atabilirsiniz.

Ancak atacağınız adımları iki defa düşünmenizde fayda olacaktır. Çünkü acele ile attığınız adımlarınızdan sonradan pişmanlık duymanız da olasıdır.

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AĞUSTOS

“YILIN ŞANSLI GÜNÜ !"

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Yüksek eğitimdeki başarınızın, hayatınızın aşkını getirebilir.

Aşktaki şans ile seyahatlerde artış görülebilir.

Yeni hobileriniz ile yabancı kültürlere ilginiz artabilir.

Vizyonunuzdaki iyileşme ile, yeni keyif alanları edinebilirsiniz.

Yurtdışında çocuk sahibi olabilirsiniz.

Yeteneklerinizi yurtdışında geliştirebilirsiniz.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde hobileriniz ve yetenekleriniz yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 7 ve 9 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

Hayat arkadaşınızla olumlu ilişkileriniz sayesinde yurtdışı işlerinizden yana şanslı olabilirsiniz.

Ortaklarınızla olumlu ilişkileriniz sayesinde ihracat ve ithalattan yana bolluk ve bereket enerjisini deneyimleyebilirsiniz.

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EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (8)

“Ödemeleriniz gecikebilir, önlem alın!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin ortaklar ve ortak gelirler alanınız olan sekizinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Ortak gelirleriniz ve ödemelerinizi ilgilendiren alanlarda beklediğiniz ödemelerin gerçekleşmemesi veya gecikmesi gibi problemlerden doğan sorunlarınız olabilir.

Örneğin; kira geliriniz vardır, alamıyorsunuzdur, nafakanız ödenmiyor veya beklediğiniz krediniz onaylanmıyordur v.s. gibi başkalarına bağlı olan gelirlerinizin size ulaşmasında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bu dönemde planladığınız bazı ödemeleriniz gerçekleşmeyebilir.

Bunları bilerek, önceden tedbirinizi alırsanız (önceden ödeme veya birikim gibi) sorun yaşamadan bu süreci atlatabilirsiniz.

Teknoloji aracılığı ile yaptığınız işlemlerinizde bu dönemde, aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Data kaybına da dikkat edip, tekrar, tekrar kontrol etmeniz gereken ödemeleriniz olabilir. Siz ödemenizi yaparsınız ancak teknolojinin azizliğine uğrayıp karşı taraf ödemeyi göremeyebilir.

Bunun gibi konular sizi bu Merkür retrosunda meşgul edebilir.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2.GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise dokuzuncu evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Eğer eğitim çağındaysanız, yüksek eğitim alanında şanslı bir gününüzdesiniz. Herhangi bir eğitime kayıt yaptırmak veya eğitmenlerinizle görüşmek için son derece uygun bir süreç.

• Eğer yurtdışına bir seyahat planlıyorsanız, vize başvurusu için, yurtdışı ile ilgili herhangi bir girişiminiz için son derece uygun bir gün.

• Hukuksal bir konunuz varsa onun için de değerlendirilecek bir gün.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor. (10)

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (10)

“Statünüz!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” kariyer alanınızda yaşayacaksınız.

Toplum önündeki duruşunuzla ilgili olarak, statünüzü yeniden yapılandırmak adına bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

İşyerinizde liderlik alanında, yönetici pozisyonda atılacak bazı yeni adımlarınız ve görevleriniz olabilir. Ön plana daha çok sorumluluklarınızın konu olacağı bir görev sizi bekleyebilir.

Sistem kurmanız istenebilir.

Yıl sonundan itibaren takip eden altı ay boyunca, karşınıza kariyer alanında yepyeni şartlar çıkabilir ve yepyeni bir pozisyonda işe başlayabilirsiniz.

Göreviniz veya pozisyonunuz değişebilir.

Karşınıza çıkacak olan yeni şartlar sorumluluklarınız, daha fazla görev yüklemekle birlikte, daha fazla kazanç anlamına gelmeyebilir.

Gelişen durumlar kaderseldir. Dolayısı ile karşı gelmek yerine geleni kabul etmek gerekebilir.

Dikkat etmeniz konu sonunu çok iyi düşünmeden bir adım atmamanız yönünde olabilir.

Sonradan pişman olacağınız kararlar almamalısınız.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

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