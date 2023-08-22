Haber: Damla Oya Erman

O yıllarda çıkan hit şarkılar, gençlik anılarını hatırlatmanın yanı sıra, müziğin ve pop kültürünün nasıl evrildiğine dair de bir pencere sunuyor. İşte 2000'lerin unutulmaz hit şarkılarıyla nostalji yolculuğu:

1. "Oops!... I Did It Again" - Britney Spears (2000)

Britney Spears'ın 2000 yılında çıkardığı bu şarkı, gençlerin ve genç yetişkinlerin kullandığı oynatma listelerinde üst sıralarda yer aldı. Sadece şarkısı değil, ikonik kırmızı deri kıyafeti ve uzay temasıyla hazırlanan klibi de hafızalardan silinmiyor.

2. "Hips Don't Lie" - Shakira ft. Wyclef Jean (2006)

Shakira'nın enerji dolu sesi ve dans tarzıyla dikkat çeken "Hips Don't Lie," dans pistlerinde ve radyolarda sıkça çalınan bir hit oldu. Bu şarkıyla birlikte Latin ritimleri pop müziğe yeni bir soluk getirdi.

3. "Yeah!" - Usher ft. Lil Jon, Ludacris (2004)

Usher, Lil Jon ve Ludacris işbirliğiyle ortaya çıkan "Yeah!", 2000'lerin en ikonik R&B şarkılarından biri olarak kabul ediliyor. Kulüplerde ve partilerde defalarca çalınan bu şarkı, hala dinlendiğinde insanların dans etme isteği uyandırıyor.

4. "I Gotta Feeling" - The Black Eyed Peas (2009)

The Black Eyed Peas'in bu eğlenceli ve iyimser şarkısı, herhangi bir etkinliği daha da renklendirmek için mükemmel bir seçenekti. "I Gotta Feeling," pozitif enerjisi ve dans ritimleriyle unutulmaz anıları tetikliyor.

5. "Crazy in Love" - Beyoncé ft. Jay-Z (2003)

Beyoncé ve Jay-Z işbirliği olan "Crazy in Love," sadece şarkı olarak değil, aynı zamanda dans hareketleri ve enerjik performansıyla da hatırlanıyor. Bu şarkı, 2000'lerin pop ve R&B müziğinin dönüm noktalarından biriydi.

6. "Hey Ya!" - OutKast (2003)

OutKast'in alternatif hip-hop hiti "Hey Ya!" dans pistlerinde eğlenceli anların başrol oyuncusuydu. Farklı soundu ve renkli klibiyle 2000'lerin unutulmazları arasında yer alıyor.

7. "Beautiful" - Christina Aguilera (2002)

Christina Aguilera'nın güçlü vokali ve duygusal sözleriyle ön plana çıkan "Beautiful," gençlerin ve genç yetişkinlerin duygusal anlarını anlatan bir şarkıydı. İnsanların kendilerini güçlü hissetmelerine yardımcı oldu.

2000'lerin hit şarkıları, nostalji dolu anıları yeniden canlandırmak için mükemmel bir araç. Bu unutulmaz şarkılar, o döneme özgü müzik tarzlarını ve pop kültürünü yansıtarak, dinleyicilere keyifli bir geçmiş yolculuğu sunuyor.