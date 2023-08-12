İSTANBUL - 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali görkemli bir açılışla başladı. 40 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkârların katıldığı festivalde, ilk olarak uluslararası kültürlere ait el emeği ürünlerin sergileneceği zanaatkârlar sokağının açılışı gerçekleştirildi. Ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve misafir dans gruplarının katılımıyla, Havana Park önünden gösterilerin yapılacağı Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’na kortej yürüyüşü yapıldı. Dünya kültürlerine ev sahipliği yapan festival, UNESCO ve Türkiye tarafından 2023 yılının “Âşık Veysel Yılı’ olarak ilan edilmesi vesilesi ile Halk Ozanı Veysel Şatıroğlu’na adandı. Festivalin başlangıcında ünlü ozanın hayatını anlatan kısa film gösteriminin ardından uluslararası müzisyenlerden oluşan orkestra Âşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü hep bir ağızdan seslendirdi. Misafir grupların dans gösterileri ile devam eden gecede, Destanların Dansı grubunun sahnelediği muhteşem koreografiyle Esenyurtlular unutulmaz anlar yaşadı.

“Kültür ve sanatla bağımızı koparmayacağız”

Esenyurt’un barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Bugünlerde özellikle Esenyurt'la ilgili negatif bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama kim ne yaparsa yapsın biz asla kavga etmeyeceğiz. Asla birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Kim hangi algıyı yaratmaya çalışırsa çalışsın biz Türkiye'nin, dünyanın her bir köşesinden gelen herkesle barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Zira birlik beraberlik içinde yaşadığımızda bir anlamı var yaşamanın. Sanatla, zanaatla, edebiyatla ve kültürle bağımızı asla koparmayacağız. Her yıl, geleneksel olarak festivallerimiz devam edecek. Geçen sene yaptığımız festival, Esenyurt'ta büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek.”

“Coğrafyamızın en önemli insanlarından bir tanesi”

Festivali Âşık Veysel’in anısına düzenlediklerini belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Ben bütün söylenenlere rağmen Esenyurtluların Türkiye'nin en gönlü zengin insanları olduğunu düşünüyorum. Esenyurt, birbiriyle barış içinde yaşayanların kentidir. Umudun, barışın, kardeşliğin kentidir. Bütün ayrıştırma politikalarına rağmen biz böyle kalmaya devam edeceğiz. Festivalimiz bu yıl ayrıca coğrafyamızın değerli üstadı Âşık Veysel'in anısına düzenleniyor. Âşık Veysel, bizim coğrafyamızın en önemli insanlarından bir tanesi. Gönlü zengin, sevgi dolu birçok unutulmaz eseri ülkemize kazandırmış bir kişilik. Kendisini rahmetle anıyorum.”

Dünya el sanatları Esenyurt’ta görücüye çıktı

Festivalde bu yıl farklı olarak birçok ülkenin geleneksel el sanatları ürünlerinin sergileneceği Uluslararası Zanaatkârlar Sokağı kuruldu. Başkan Bozkurt’un Esenkent Akbatı AVM bahçesinde açılışını gerçekleştirdiği zanaatkârlar sokağının açılışında renkli anlar yaşandı. Farklı ülkelerin dans gösterilerini sergilediği açılışın ardından Bozkurt ve ziyaretçiler stantları gezerek ürünleri inceledi. 27 ülkeye özgü el sanatının yanı sıra Anadolu kültürüne ait 32 farklı ilden el emeği ürünün sergileneceği stantlar, 4 gün boyunca 15.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak.

HABER: MERVE ELÇİ