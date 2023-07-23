İSTANBUL- TRT Uluslararası Dijital Platformu tabii, yakın tarihin birbirinden önemli olaylarına ışık tutmaya devam ediyor. Ermeni diasporasından bir grubun 1960’ların ortalarında ABD’deki Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirdiği protestoların zaman içerisinde iki diplomatın canına mal olacak bir cinayete uzanmasını konu edinen 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, tüm bölümleriyle tabii izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Şevki Es’in yaptığı 1973 Biltmore Oteli Cinayeti, aralarında dizinin danışmanı Prof. Dr. Haluk Şahin, senaristlerinden İbrahim Altay, konu ile ilgili araştırmalar yapan Amerikalı akademisyen Christopher Gunn’ın verdiği bilgiler ve olayda şehit olan diplomat Bahadır Demir’in eşi Sina Demir gibi o günleri birebir yaşamış kişilerin tanıklıkları eşliğinde anlatılıyor.

HABER: EMİR YÜCEL