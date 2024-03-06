Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

1959 yılı öncesi düzenlenen liglerde kazanılan şampiyonlukların sayılmadığını belirten Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konu hakkında talepte bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir komisyon kurulacağını ve çalışma başlatılacağını belirtmişti.

Bu sürecin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirten sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala somut bir adım atmadığı gerekçesiyle TFF'ye seslendi ve bu süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

TFF’nin o dönem yaptığı açıklama:

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

Fenerbahçe'nin iddia ettiği şampiyonluk sayıları ise şu şekilde;

Fenerbahçe: 9

Beşiktaş: 7

Harbiye: 3

Gençlerbirliği: 2

Galatasaray: 1

Ankara Demirspor: 1

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Peki 1959 öncesi şampiyonluklar sayıldığında Türkiye'de şampiyonluk sayıları nasıl değişecek?

Fenerbahçe, 28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım olacak ve 5. yıldıza hak kazanacak.



Galatasaray ise +1 şampiyonlukla 24 şampiyonluğa ulaşacak ve 4 yıldızla devam edecek.



Avrupa’da ülkeyi temsil ettiği için 1959 öncesi şampiyonluklarından 2'si sayılan Beşiktaş ise 5 şampiyonluğunun daha sayılmasıyla 21 şampiyonluğa ulaşacak ve 4. yıldıza hak kazanacak.

Başkent’in köklü kulüplerinden Gençlerbirliği 2, MKE Ankaragücü ise 1 şampiyonluğa ulaşacak.

İzmir’in önemli kulüplerinden Göztepe ise 1 şampiyonluk elde edecek.