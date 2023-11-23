Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi, 1903 BJK Dernekler Birliği'nden açıklama geldi. Beşiktaş dernekleri, bulundukları bölgelerde her daim Beşiktaş değerlerini en üst seviyeye çıkartmak için çaba gösterdiğinin altı çizilerek, Kazanan Beşiktaş olsun vurgusu yapıldı.

İşte 1903 BJK Dernekler Birliği'nden yapılan açıklama:

1903 BJK Dernekler Birliği’ni oluşturan dernekler Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne gönülden bağlı olan taraftarlardan ve üyelerden oluşmaktadır. Beşiktaş dernekleri, bulundukları bölgelerde her daim Beşiktaş değerlerini en üst seviyeye çıkartmak için çaba göstermiştir. Karşılık beklemeden yürütülen faaliyetler ile sivil toplum kuruluşlarının öncülerinden olunmuştur. Sosyal medya üzerinden dernekler hakkında yapılan paylaşımlar ile Beşiktaş camiasının ayrıştırılmak istenmesini üzüntüyle takip etmekteyiz. Beşiktaş camiası taraftarları, dernekleri, yöneticileri, sporcuları ve emekçileriyle bir bütündür. Camianın tüm bileşenleri bir bütün olarak asırlık çınarı oluşturmaktadır.

Bu amaçla faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı dernekler, toplumsal olaylarda, doğal afetlerde hızlı reaksiyon gösterebilecek organizasyon şemasına sahiptir. Nitekim Van, Malatya, İzmir ve 11 şehrimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinde ilk günden tüm imkanlar seferber edilmiştir. Kulübümüzün envanterlerinde sabit olduğu üzere tüm Beşiktaş dernekleri tarafından 155 tır yardım deprem bölgelerine gönderilmiştir. Doğal afet yaşanan şehrimizde imkan bulunmayan hallerde en yakın şehrin derneği araç, insan ve ilk yardım ekipmanları ile desteğe koşmuştur.

Bu insani görevlerin yanında Beşiktaş Dernekleri,

• Yüzlerce okul projesi ile ülke eğitim sistemine ve gençlerine katkı sunmuştur.

• “Feda” ve “Bırakmam Seni” kampanyalarında maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur.

• İç saha ve deplasman müsabakalarında organizasyonlar yapmıştır.

• Üyeleri ile birlikte loca ve kombine satın alarak kulübe katkı sağlamıştır.

• Kartal yuvası üzerinden alışveriş organizasyonları yaparak kulübe katkı sağlamıştır.

Yukarıda bahsedilen amaçlarımız doğrultusunda yaptığımız işleri birlikte yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Beşiktaş’ın düzenlediği kampanyalarda taahhüt ettiğimiz tüm hususları yerine getirmiş bulunmaktayız. Taahhütlerini yerine getirmeyenleri de en kısa sürede Beşiktaş’a destek olmaya davet ediyoruz. Bu birliğin içinde olmayıp yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışan derneklerimiz ile de iletişim halindeyiz ve ötekileştirmiyoruz.

Dernek vasfı bulunmayıp Beşiktaş adını ve logosunu kullanan kişiler Beşiktaş’a kötülük yapmak isteyen ve Beşiktaş camiasını ayrıştırmak isteyenlerdir. Maksatlı paylaşımlara ve ayrıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Her kongre öncesinde ve Beşiktaş’ın önemli müsabakaları öncesinde bilet vesilesiyle Beşiktaş derneklerini töhmet altında bırakanları KINAMAKTAYIZ. Ne otellerde konaklamaktayız ne de bilet peşinde koşmaktayız.

Beşiktaş düşmanlarına karşı bir arada ve birlikte durmaya çalışıyoruz. Çünkü bir aradayken daha kuvvetliyiz.

Bu vesileyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde alınan olağanüstü genel kurul kararının hayırlı olmasını diliyoruz. Beşiktaş derneklerinin üyeleri bağımsız ve özgür olarak oy hakkını kullanacaktır. Hiçbir güç Beşiktaş kongre üyesine oy için baskı yapamayacaktır. Nitekim Beşiktaş derneklerinin üyeleri ve yönetim kurullarından her iki adaya da destek verenler bulunmaktadır. Seçim sürecine girdiğimiz son haftada başkan adayı olma cesareti gösteren her iki adaya başarılar diliyoruz.

Asırlık çınar olan BEŞİKTAŞ isminin yanında bizler sadece çöldeki bir kum tanesiyiz.

KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN.

1903 BJK DERNEKLER BİRLİĞİ