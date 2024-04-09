Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Tuana Türçin, 3 ile 63. dakikalarda Mine Yıldız, 9. dakikada Yuna Demir, 44 ile 60. dakikalarda Berfin Ceylan ve 66. dakikada penaltıdan İlayda Cansu Kara kaydetti.

Milli takım, bu sonuçla birlikte 2024-2025 sezonunda UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi



Hakemler: Oxana Cruc, Ana Ciobotaru, Anna Kjaer Schmidt, Frederikke Lydia Sokjaer



Ermenistan: Shoghik Sardaryan, Anna Margaryan (Dk. 75 Svetlana Aleksanyan), Tahlia Rose Zadeyan, Lusine Kostanyan, Rozalina Yeritsyan, Naria Katikyan, Elina Martirosyan, Tahlia Voskanyan, Tamara Sahaykan (Dk. 64 Anzhelika Ghahramanyan), Ruzanna Injyan (Dk. 32 Shushanik Harutyunyan), Milena Sayadyan



Türkiye: Defne Sarıoğlu, Sara Temel, Yuna Demir, Nihal Saraç, Tuana Demirbaş, Yaren Sürül, Mine Yıldız (Dk. 70 Aysha Tural), Berfin Ceylan (Dk. 82 Aleyna Topçu), İlayda Cansu Kara (Dk. 82 Lina Titiz), Tuana Türçin (Dk. 70 Pınarsu Cılız), Tuana Şentürk (Dk. 61 Azra Tıraş)



Goller: Tuana Türçin (Dk.2), Mine Yıldız (Dk. 3 ve 63), Yuna Demir (Dk. 9), Berfin Ceylan (Dk. 44 ve 60), İlayda Cansu Kara (Dk. 66 Pen.)



Sarı Kartlar: Elina Martirosyan, Rozalina Yeritsyan (Ermenistan)