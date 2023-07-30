Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesine giden çalışanlar Efekan Ender’i kanlar içinde buldu. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ender’in başına bombalı tüfekle ateş etmesiyle öldüğü belirlendi.Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İNCELENDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Efekan Ender'in cep telefonunu incelemeye aldı. Ender'in WhatsApp üzerinden kendi yaşıtı arkadaşları ile silah ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı belirlendi.

Efekan Ender'in intiharda kullandığı tüfeği, olaydan 3 gün önce 7 bin liraya satın aldığı öğrenildi. Ender'in intihar ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği satın aldığı kişinin ise halk otobüsü şoförü Ümit Özdemir olduğunu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin evine düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Özdemir'in kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek silaha dönüştürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Ümit Özdemir, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Gözaltına alınan Ümit Özdemir, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HABER:MERVE ELÇİ