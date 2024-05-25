Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Biskupiec'de oynanan mücadelede goller 19, 25, 30 ve 35. dakikalarda Fatihan Kahya ile 38. dakikada Hasan Turan'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekipte Ege İzmirli, Galler'den de Jayden Lienou 42. dakikada gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti.

Turnuvanın diğer maçında Polonya, Çekya'yı 4-3 yendi. Bu sonuçların ardından Türkiye turnuvayı ikinci sırada tamamladı.