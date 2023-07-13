İstanbul

Türkiye'de demokrasiye darbe vurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Dün gibi akıllarda olan o kara gecede, vatanını korumak için şehit düşen cesur kadınlar, demokrasi mücadelesinin ön saflardaki kahramanları olarak anılıyor.

Darbe girişiminde cuntacı askerlere karşı siper olan kadınlardan birçoğu gazi olurken, 11'i şehit düştü. Bir an bile düşünmeden, FETÖ'cülere karşı, canları pahasına, omuz omuza mücadele eden kadınlar, cesaret ve vatan sevgisi örneği sergiledi.

Darbe girişimindeki saldırıların yoğunlaştığı yerlerden Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığına yapılan saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, İstanbul'da en yoğun çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de ise Türkan Türkmen Tekin şehit düştü.

İstanbul'un gözü kara kadınları

Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman kadınların torunları olarak verdikleri mücadeleyle destan yazan kadınların, 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını derlendi:

Ayşe Aykaç: Ev hanımı olan 44 yaşındaki Aykaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısı üzerine eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit düştü. Köprüye yürüyenlerin arasında ön saflarda yer alan Aykaç, FETÖ'cü askerlerin köprüye girişte vatandaşların üzerine açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ailesiyle helalleşmesinin ardından çıktığı köprüde şehadete yürüyen Aykaç, 4 çocuk annesiydi.

Türkan Türkmen Tekin: Malatyalı, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, FETÖ'cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na giderken, Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralandı. Ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Sevgi Yeşilyurt: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit edilen 51 yaşındaki Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.

Çocukluk hayalleri polislik olan iki arkadaş, Ankara'da şehit düştü

Özel Harekat Başkanlığında şehit düşen Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit, liseden beri birlikte yürüdükleri yolda, darbecilerin saldırısında şehit oldu.

Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde sınıf arkadaşı olan Doğanay ile Yiğit, Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından polislik sınavlarına giren iki arkadaş, zorlu eğitimlerini tamamlayarak özel harekatçı oldu. Çocukluk yaşlarından beri birlikte yol yürüyen çiçeği burnunda polisler, darbe girişimindeki saldırıda genç yaşta şehit düştü.

Kübra Doğanay: 23 yaşındaki Doğanay, henüz 8 aylık polisti. Doğanay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katıldıktan sonra Ankara'ya gelmişti.

Cennet Yiğit: Yiğit, hayali olan polisliğe, darbe girişiminden 10 ay önce başlamıştı. Cuntacı askerlerin saldırısında şehit olan Yiğit, henüz 23 yaşındaydı.

Gülşah Güler: Özel Harekat Başkanlığında komiser yardımcısı olarak görev yapan ve darbe girişimindeki saldırıda şehit düşen 24 yaşındaki Güler, memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Sevda Güngör: Mesleğe, darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği polislik sınavlarında başarılı olarak atanmıştı. Güngör, 26 yaşındayken, Gölbaşı'nda düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Seher Yaşar: Komiser Yardımcısı, 25 yaşındaki Yaşar, Gölbaşı'ndaki darbecilerin saldırısında doğum gününden iki gün sonra şehit düştü.

Zeynep Sağır: Manisa'dan Ankara'ya Temel Özel Hareket Kursu'nda eğitim alarak uzman eğitimci olmak için gelen 16 yıllık polis Sağır, Gölbaşı'nda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk annesi komiser Sağır, 38 yaşındaydı.

Demet Sezen: Özel Harekat Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, darbe girişimini duyduğu anda evinden çıkarak gittiği Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düştü. 31 yaşında olan Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi.

Yıldız Gürsoy: Darbecilere karşı siper olmak için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde bombalardan sıçrayan şarapnel parçalarından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Gürsoy, 42 yaşındaydı. Ankara'daki özel bir şirkette çaycılık yaparak geçimini sağlayan Gürsoy'un bir evladı bulunuyordu.

AA