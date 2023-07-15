İstanbul

Tantuni ustası Şimşek ile merhum restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan FETÖ'cü askerlerce yapılan darbe girişiminin haberini alır almaz o gece hemen harekete geçti. Birbirlerini 15 yıldır tanıyan iki esnaf, komşuları ve yakınlarını darbe girişimine karşı uyardıktan sonra Basın Ekspres Caddesi'ne gitti.

Burada, Atatürk Havalimanı'na ilerlemek isteyen tankları durdurmak için hemen çözüm arayan Şimşek ile Kıntaş, egzoz deliklerine giysilerini tıkayıp tankları durdurdu. Canları pahasına cuntacı askerlere karşı duran iki dost, diğer vatandaşların da yardımıyla 9 tankı havalimanına ulaşamadan durdurdu.

Darbe gecesinde halkın cuntacılara karşı direnişi için mücadele eden Şimşek ile Kıntaş, 2021 yılına dek vatanı savunmanın önemini yurt içi ile yurt dışındaki seminerler ve çeşitli programlarda 7'den 77'ye herkese anlattı.

Ancak o yılın ekim ayında Kovid-19'a yakalanan Kıntaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şimşek, Mehmet Şükrü Kıntaş'ın yokluğunda da demokrasi mücadelesini anlatmayı sürdürürken hain darbe girişiminin 7. yılında kahramanlık mücadelelerini tek başına aktarmanın burukluğunu derinden hissediyor.

"O gece bomba bile bir şey yapmaz havasına girmişiz"

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un gecesinin karanlık, gündüzünün ise ülke adına çok aydınlık olduğunu söyledi.

15 Temmuz akşamı darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez rahmetli dostu Kıntaş ile yola çıktıklarını belirten Şimşek, tankların Atatürk Havalimanı'na gittiğini gördüklerini ve oraya gitmeye karar verdiklerini anlattı.

Şimşek, araçlarını yolun kenarında bıraktıklarını, diğer tarafına geçip oradaki vatandaşlarla yolu kapattıklarını ifade etti.

Bir tankı durdurduklarını, ikinci tankı engellemek için de büyük mücadele verdiklerini aktaran Şimşek, kaldırım taşlarını elbiselerine sarıp Kıntaş ile tankların egzoza tıkadıklarını dile getirdi.

Şimşek, orada bulunanların da yardım ettiğini, elbisesini, ayakkabısını, içtiği suyu kendilerine verenin bile olduğunu belirtti.

Şimşek, yolu tamamen kapattıktan sonra havalimanına yürüdükleri sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısıyla o noktaya insan selini yığılmaya başladığına dikkati çekerek, "Her taraf insan doldu. Bunu görünce kendimizi daha da güçlü hissettik. Daha da cesaretlendik. Cumhurbaşkanımızın da oraya geleceğini öğrenince o saatlere doğru havalimanına doğru yürümeye başladık. Havalimanına giderken bu sefer F-16'lar uçmaya başladı. F-16'ları biz bomba atıyor zannediyoruz ama ses patlaması yapıyormuş. Yani normalde bomba atılınca ne olur, insanlar bir yere kaçmaya çalışır. Ama o gece öyle bir cesaretlenmişiz. O bomba bile bize bir şey yapmaz havasına, yani öyle bir ruh haline girmişiz." diye konuştu.

O geceki ruh hali nedeniyle ne yorulduklarını ne de korktuklarını vurgulayan Şimşek, bomba atıldığında kaçmaları gerekirken havalimanına doğru daha hızlı hareket ettiklerini söyledi.

Şimşek, o gece sokağa çıkan tüm insanlara teşekkür etti.

Arkadaşlıkları 15 senedir devam ediyordu

Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında vefat eden arkadaşı Mehmet Şükrü Kıntaş ile yaklaşık 15 senedir tanıştıklarını, yediklerinin içtiklerinin ayrı gitmediğini, hatta memleketleri Şanlıurfa'ya bile beraber gittiklerini anlatan Şimşek, "Darbe girişiminin yaşandığı gece Kıntaş'ın cesaretiyle yola çıktık. Dostum Şükrü bana o gece darbe girişimi olduğunu söylemişti. İlk olarak o bizi dışarıya çıkardı, cesaret verdi. 15 Temmuz'dan sonra onunla her yerde darbe girişiminde ülkece nasıl başarılı ve birlik olduğumuzu anlatmıştık." dedi.

Şimşek, çok sevdiği ağabeyi ve iyi bir dostu olan Kıntaş'ın ailesiyle de görüşmeyi sürdürdüklerini dile getirerek, "Bir tane ülkemiz var. Bir Kürt kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz Türkiye olursak dünyada hiçbir güç bizi yenemez. Bu ülkedeki insanlardaki cesaret inanın dünyanın hiçbir yerinde yok. Cesareti bir kenara bırakıyorum, bu ülkedeki güzelliklerin hiçbiri başka bir ülkede yok." ifadelerini kullandı.

AA