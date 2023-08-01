İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası, 25 kulüpten 83 sporcunun katılımıyla, Beyoğlu Belediyesi Sütlüce Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi. Turnuvaya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da boks eldivenlerini giyip ringe çıkarak genç boksörlerden biriyle kısa bir maç yaptı.

“15 Temmuz unutulmayacak”

Turnuvanın önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “15 Temmuz şehitlerini anmak üzere, unutulmasın diye yapmış olduğumuz birtakım etkinliklerimiz vardı. Ruhları şad olsun, 15 Temmuz unutulmayacak. Spor birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bu anlamda, 15 Temmuz’da vatanı için, bayrağı için, mukaddesatı için canları veren 15 Temmuz şehitleri ve cümle şehitlerin anısına; İlçe Spor Müdürlüğümüz ve boks federasyonunun İstanbul il temsilciliğiyle birlikte Beyoğlu Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Boks Turnuvası düzenledik. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad olsun, birliğimiz, bayrağımız var olsun” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ