Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen programda yaptığı konuşmasında, bugün hekimlere münhasır bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı’nın idrak edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradaki misafirlerimizin şahsında tüm doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” dedi. “Ülkemizi, dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle, en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız olarak en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken her türlü adımı attık” dedi.