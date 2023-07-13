İSTANBUL - Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilecek Ortaköy Börek Festivali için geri sayım başladı. Silivri’nin maharetli kadınlarının böreklerini yarıştıracağı ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festival, 16 Temmuz 2023 Pazar günü Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında yapılacak börek yarışmasının sonucu, tadım ve jüri puanlaması ile belirlenecek. Yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü ise çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmanın tüm katılımcılarına sürpriz hediyeler verilecek. Festivalin saat 20.30’da başlayacak sahne programlarında ise halk oyunları gösterileri düzenlenirken, ünlü sanatçı Rafet El Roman birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek. Festivale katılan bütün vatandaşlara börek ve ayran ikramı yapılacak.

Başkan Yılmaz’dan davet

Ortaköy Börek Festivali’ne tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle yüzlerce yıla meydan okuyan şehrimiz, geleneklerine sahip çıkarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu anlamda Silivri’mizi tanıtma, örf ve adetlerimizi yaşatma, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye ve dünya ile paylaşma noktasında geleneksel festivallerimizin önemi oldukça büyüktür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivallerimizi ara vermeden, kesintiye uğratmadan sürdürmeyi hedefliyoruz. Festival sezonumuzu 13. Ortaköy Börek Festivalimiz ile açıyoruz. Birbirinden lezzetli böreklerin yarışacağı ve keyifli sahne programlarının gerçekleştirileceği festivalimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın festival coşkusuna eşlik etmeleri bizleri çok mutlu edecektir.” dedi.

HABER: MRVE ELÇİ