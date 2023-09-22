Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğince düzenlenen 12. Uluslararası Gitar Festivali'nin açılış töreni Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan festivalin açılışında Ahmet Kanneci sahne aldı.

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Sanatçı Özcan Dal'ın eşlik ettiği açılış konseri, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Kanneci, organizasyonun gitar üzerine Türkiye'nin en uzun süre devam devam eden festivali olduğunu söyledi.

Festival, yarın sona erecek.

AA