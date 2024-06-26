Jüri başkanlığını Dr. Erbil Göktaş, genel koordinatörlüğünü ise Mustafa İri'nin üstlendiği ödüller için, Prof. Dr. Erhan Tuna, Prof. Dr. Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan, 2023-2024 sezonunda 300'den fazla oyun izledi.

Törenin açılışında konuşan Erbil Göktaş, Yeni Tiyatro Dergisi'nin 18 yıldır yayın hayatına devam ettiğini belirterek, yakın zamanda da Yeni Sinema Dergisi'ni çıkaracaklarını söyledi.

Bu yıl "Onur Ödülü"nü alanlardan biri olan 85 yaşındaki usta oyuncu Göksel Kortay, ömrünün sonuna kadar sahnede olmak istediğini belirterek, "Bu ödüller gerçekten çok özeldir. Bizleri heyecanlandırır, heveslendirir, daha iyi yerlere gitmek, başka başarılara yol açmak için bizleri motive eder. Bu ödülümü çok büyük bir heyecanla alıyorum. Bu sene sanat yaşamımda 60. yıl. Onun için bu ödül bana çok iyi geldi." dedi.

Rutkay Aziz ve Engin Günaydın da ödül alan isimler arasında yer aldı

Onur Ödülü'nün diğer sahibi Rutkay Aziz de "Göksel Kortay'la böyle bir ödülü almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca ödül alacak bütün mesteklaşlarımı da yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

BKM yapımı "Hücreler" oyunundaki performansıyla bu yıl komedi kategorisinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülen Engin Günaydın da ödül için Yeni Tiyatro Dergisi'ne ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Oyun Atölyesi'nin "Kel Diva" oyunundaki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Zuhal Olcay ise "Biz oyuncular laftan çok hissetmeyi daha çok biliriz. Çok mutluyum. Yeni Tiyatro Dergisine, jüriye, bana bu işi yapabilme şansını veren anneme ve babama, beni yetiştiren hocalarıma çok teşekkürler." diye konuştu.

Ödüller

Etkinlikte "Sanata Katkı Ödülü" Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a, "Sanata ve Tiyatroya Katkı Ödülü" Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taygun Demir'e, "Jüri Özel Ödülü" İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'e verildi.

İBB Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" eseri "Yılın Oyunu" ödülünü alırken, Engin Alkan "Yılın Oyuncusu" , Tiyatro Keyfi'den Kemal Başar, Savaş Alp Başar, Zelal Barlas ve Efe Can Karakaya "Yılın Tiyatro Ekibi", Craft Tiyatro'nun "Sığınak" eseri ise "Yılın En İyi Ansambl Oyunu" oldu.

"Yılın Performansları"nda Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Ümit Erlim, "Yılın Komedi Performansı"nda da "Büyük Aşkların Sonuncusu" oyunundaki performanslarıyla Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen ödüle değer bulundu.

"Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü" İBB Şehir Tiyatrolarının "Bu Memleket Bizim" ile Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet" oyunlarına, "Uluslararası Barış ve Kardeşlik Ödülü" İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Romeo ve Juliet" oyununa verildi.

"Prof. Dr. Hülya Nutku En İyi Yapım Ödülü" İki Tiyatro'nun "Canavar" oyununun, "Prof. Dr. Özdemir Nutku Akademisyen Ödülü" Prof. Dr. Süreyya Temel'in, "Kültür Sanat Emek Ödülü" gazeteci Sayım Çınar'ın, "Tiyatro Sanatına Katkı Ödülü" Pınar Çekirge'nin oldu.

"Ferhan Şensoy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Berkay Ateş'e, "Yönetmenlik Jüri Özel Ödülü" Kosta Kortidis'e, "Oyunculuk Özel Ödülü" Ümit Özhan'a, komedi dalında "Yönetmenlik Özel Ödülü" Alper Yahşi'ye, "En İyi Uyarlama Ödülü" "39 buçuk Basamak" eseri ile Oğuz Utku Güneş'e, "Uluslararası Emek ve Başarı Özel Ödülü" de Kamil Kellecioğlu ile İsrafil İsrafilov'a takdim edildi.

"Cyrano Rock" oyunuyla Kemal Başar ve Zelal Barlas "En İyi İkili Performans" ödülünün, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Çağrılmadan Gelen" oyunuyla Lale Gençtürk "En İyi Yönetmen" ödülü'nün, BKM'nin "Hücreler" oyunu komedi dalında "En İyi Yapım" ödülünün, "Pembe Pırlantalar" oyunuyla Serkan Üstüner de komedi dalında "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.

Yüzden fazla ödülün sahibini bulduğu etkinlikte müzikal dalında "Once" müzikali "En İyi Yapım" ödülüne, "Otomatik Portakal" oyunuyla Elvin ve Erdal Beşikçioğlu "En İyi Yönetmen" ödülüne, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı "Eksik" oyunu ise "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.