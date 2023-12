HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Her sene olduğu gibi bu senede İpekyolu coğrafyasından yoğun ilgi gören festivale Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere 27 Ülkeden 245 başvuru gerçekleşmiş olup , festivalin ön jüri değerlendirmesi sonucu ulusal ve uluslararası kategoride finalistler belirlenmiştir. Bu sene festivalin afiş tasarımında Kırgızistan’da bulunan Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan Köktürk Kağanlığı (6-8. Yüzyıl arasına) döneminden kalma Umay Ana heykeli yer almaktadır. Afişte yer alan fotoğraf sanat tarihi alanında uzman olan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu tarafında çekilmiş olup, heykel ile ilgili değerli bilgilere de kendisinin çalışmaları aracılığıyla ulaşmaktayız. Çoruhlu , Umay ana heykeliyle ilgili olarak; ‘Fotoğrafta bulunan heykel üç dilimli bir taç giymekte ve sağ elinde baş ve işaret parmağı ile bir sunu kadehini tutmaktadır. Bu kadeh ve içindeki sıvı ölen atayı dirilten veya insana can veren sıvıyı temsil edebilir veya öteki aleme götürülen bir sunu veya hediyeyi ifade ediyor olabilir. Boynunda bir gerdanlık bulunan taş heykelin temsil ettiği insan figürü aynı zamanda Bozkırda görülen türde bir kaftan giymiş olarak tasvir edilmiş olup yüzü bölge Türk kadın tiplerine uygun olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu yüz tipi genel olarak “ay yüzlü” diye de tabir edilir. Türkistan’ın bereketini Anadolu’ya taşıyan ve Kibele’ye yeniden can veren Umay Ana heykeli, sinemanın geçmişten günümüze yaratıcı gücünü en iyi şekilde yansıtmakta ve bu seneki temamız olmaktadır.



ULUSAL BELGESEL JÜRİ ÜYELERİ: Bu sene Ulusal Belgesel jürimiz; ‘Müzikli Bir Hikaye’ belgeseliyle önemli bir çıkış yapan belgeselci -yönetmen Jale İncekol, Türk sineması üzerine araştırmalarıyla öne çıkan Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Ormanlı ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Yiğit’ten oluşmaktadır.

ULUSAL ŞAFAK TAVKUL ANİMASYON JÜRİ ÜYELERİ: Ulusal Şafak Tavkul Animasyon jürisinde ise animatör Erhan Gezen, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve animatör ve çizgi film uzmanı ‘ Prof. Dr. Fethi Kaba ve Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Özlem Malatyalıoğlu yer almaktadır.

ULUSAL KISA FİLM JÜRİ ÜYELERİ:

Ulusal Kısa Film jürisinde ise ‘Geriye Kalan’ filminin unutulmaz yönetmeni ve senarist Çiğdem Vitrinel, Türk sineması üzerine çok önemli kuramsal çalışmaları olan hocaların hocası Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Gülseren Yücel ve ressam, sinema ve dizi oyuncusu Haydar Şişman’dan oluşuyor.

ULUSLARARASI FİLM JÜRİ ÜYELERİ:

Uluslararası Film jürisinde ‘Emanet’ filminden tanıdığımız yönetmen Emre Yalgın, sinema ve dizi oyuncusu Lila Gürmen ve Kırgız yönetmen Temir Birnazarov yer alıyor.



FİNALİST FİLMLER :

ULUSAL BELGESEL FİLM FİNALİSTLERİ

Ön Jüri : Yönetmen Fehmi Gerçeker, Yönetmen Ahmet Alan, Yönetmen Mehmet Güleryüz

Ağacın Ruhu / The Sound ff the Tree (Eren Aybars Arpacik)

Beyaz Dağın Çocukları / Children of the White Mountain (Yalçın Çiftçi)

Hayatımın En Güzel Günü / The Best Day In My Life (Semih Sağman)

Karanlıkta Kaybolanlar / Lost In The Darknes (Can Diker)

Yada Yağmurları / Jade Rain (Volkan Durmuş)

ŞAFAK TAVKUL ULUSAL ANİMASYON FİLM FİNALİSTLERİ

Cepgöz / Pocketeye (Batıkan Köse, Doğukan Köse)

Galaktik Hazine / The GalacticTreasure (Ecem Çörtle)

İçeride / Inside (Birnur Karatimur Çutsay)

Kara Vebal / Lack Depth (Mina N. Köksal)

Labirent / The Maze (Selçuk Ören)

Magus Baba’nın Mavi Maymunu / The Blue Monkey Of Magus Baba (Rumeysa Bora)

Noel Hediyesi / A Christmas Present (Esin Gülsevil)

Son Ağaç / The Last Tree (Zülfü Gül)

Yasemin / Jasmine (Muaz Güneş)

Zaman Yolcusu Kreta / Kreta The Time Traveler (Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek)

ULUSAL KISA FİLM FİNALİSTLERİ

Ön Jüri : Yönetmen ve Senarist Feza Sınar, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Mustafa Bülbül, Senarist Vildan Tekin

Gece Babamızı Ararken / In Search Of Dad On Night (Alkım Özmen)

Yolda / On The Road (Özge Uçar Çığşar)

İnsan Örtüsü / The Cover Of Humanity (Hazan Beklen)

Birlikte, Yalnız / Together, Alone (Kasım Ördek)

Sacayağı / Trivet (Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir)

Satışçının Biir Günü / When The Shift Ends (Erinç Durlanık)

ULUSLARARASI İPEKYOLU FİNALİSTLERİ

Ön Jüri : Yönetmen ve Senarist Feza Sınar, Yönetmen Reza Siami, Yönetmen Mehmet Güleryüz

Azerbaycan; The Savior Hand Of The Lord (Babak Abbaszada) / Belgesel Film, Hadis (Nazrin Aghamaliyeva) / Animasyon Film, Forgive Me Tonight (Elvin Adigozel) / Kısa Film

Çin; Torch Against The Night (Fengyi Zhao, Shuaishuai Wu) / Belgesel Film, Circle (Ke Wang) / Animasyon Film, The Call Of Clear Water By (Wankun Song) / Kısa Film

Hindistan; The Long Road (Baylon Fonseca) / Belgesel Film, Nirjara (Gaurav Pati) / Animasyon Film

İran; The Breath (Behzad Rezaei) / Belgesel Film, Axe (Esmaiel Jabbari) / Animasyon Film, The Bride (Sonia Fathi) / Kısa Film

Kazakistan; Buttons (Tolepbergen Baisakalov) / Kısa Film

Kırgızistan; Black Wagon (Adilet Karzhoev) / Belgesel Film, Warrior (Amanbek Azhymat Azhymat) / Kısa Film

Türkiye ; The Sound Of The Tree (Eren Aybars Arpacik) / Belgesel Film, The Last Tree (Zülfü Gül) / Animasyon Film, Together, Alone (Kasım Ördek) / Kısa Film

Yunanistan; I Have a Story But I am Not My Story (Theodora Madaroy) / Kısa Film



ULUSLARARASI KARDEŞLİK ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

Almanya; The Heaviest Order (Peter Böving) / Animasyon Film, Arjantin; Melodies of a Thaw (Carlos Fernando Rosetti) / Kısa Film, Avustralya; ZPR 359 (Liam Branagan) / Kısa Film,Bosna; Searching for Justice (Ado Hasanoviç) / Kısa Film, Endonezya; Gambuh The Dance For A Long Lost Soul (Harvan Agustriansyah) / Kısa, Fransa ;Letter to Simone (Eléna Garcia) / Kısa Film, Mısır; Tea (Ayman Sousa) / Kısa Film,Rusya; The Black Man (Alexey Averyanov) / Kısa Film,United States; Confession (Jamie Naqvi) / Kısa Film

Özel Gösterimler :

SETEM 20 Yaşında; Bu sene kuruluşunun yirminci yılını kutlayan SETEM, kuruluşundan bu güne sinema ve telif alanında gerçekleştirdiği öncü faaliyetleri, sinema sektörü ve üyeleri için elde ettiği kazanımlarını birinci dereceden tanıklıklarla günümüze taşıyan belgesel çalışması, sinema sektörünün son yirmi yılının da canlı bir tanığıdır. 15 Aralık saat 20.00’de Atlas Sinemasında gösterilecek film öncesinde 19.00’da kokteyl gerçekleşecektir.

Kameranın Ardındaki Kadın Bilge Olgaç; Sinemada otuzuncu yılını kutlayan yönetmen Feza Sınar’ın , sinemamızın en uzun soluklu kadın yönetmeni olan Bilge Olgaç hakkında hazırladığı kapsamlı belgesel ‘Kameranın Ardındaki Kadın Bilge Olgaç’ belgeseli bir kadın yönetmen olarak ömrünü sinemaya adayan başka bir kadın yönetmene yaptığı yolculuğu konu alıyor. Belgeselin gösteriminden sonra Feza Sınar ve Halil Ergün Bilge Olgaç sineması üzerine bir söyleşi gerçekleştirecekler. Belgeselin gösterimi 15 Aralık saat 16.00’da Atlas Sinemasında gerçekleşecek ve film bitiminde söyleşi yapılacaktır.



Güvendiğim Dağlar; Mehmet Bükülmez’in Güvendiğim Dağlar belgeseli Anadolu coğrafyasında yer alan yüzlerce hatta binlerce efsane, masal ve halk hikayeleri konu alıyor. Metropol yaşamından bunalan ve kendini rehabilite etmek isteyen kahramanımız bu coğrafyada halk hikayelerinin peşine düşer. Bu hikayelerin hayat bulduğu yerlere gider, oralardaki hikayelerin içinden yeni bir ben yaratır.

Sadık Bey; Bülent Şenocak tarafından kaleme alınan ‘Sadıkbey-Yalıların Dili Olsa’ kitabından Ragıp Taranç tarafından uyarlanan Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında çekilen "Sadıkbey" belgesel filmi Rusya' da 34th Open Documentary Film Festival 'ROSSİA'da dünya prömiyerini yaptı.

Paramparça; Orhan ve Nurdan Tekeoglu'nun yönettiği "Paramparça" adlı belgesel 1924 nüfus mübadelesinde Girit’e bağlı Spinalonga adasından Bodrum ‘a göç eden bir ailenin 70 yaşını aşmış 3.kuşak mübadil bir kadınının yaşamı üzerine odaklanmaktadır

Şafak Tavkul Anma; SETEM kurucu üyelerinden yönetmen, animatör ve müzisyen Şafak Tavkul’u aramızdan ayrılışından bu yana üçüncü kez düzenleyeceğimiz etkinlikte; ailesi, dostları ve sinema emekçileriyle anacağız. Anma programını değerli eşi Çiğdem Tavkul yönetecektir.

Derviş Zaim’den Yönetmenlik Atölyesi; Türk sinemasını en üretken yönetmenlerinden olan Derviş Zaim, festival kapsamında bir yönetmenlik atölyesi gerçekleştirecektir. Çeyrek aşırı aşan kariyerine kurmaca film ve belgesel türünde üretimler sığdıran Zaim deneyimlerini ve yönetmenlik kariyerini dinleyicilere aktaracaktır.