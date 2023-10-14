Açılış töreninden önce festival ekibi, Hatay'ın Köprübaşı ilçesindeki Asi Nehri'ne defne dalları atarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri andı.

Daha sonra açılış töreni, depremzedelerin bulunduğu Koç Konteyner Kent'teki etkinlik alanında Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Festival Koordinatörü Atakan Metin, Yeşilçam oyuncusu Meral Orhonsay, sinema yazarı Vadullah Taş ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör'ün katılımıyla başladı.

Oflazoğlu, törende, festivali bu yıl devam ettirme amaçlarının, sanatın iyileştirici gücünü göstermek olduğuna vurgu yaparak, "Böyle bir günde insan hakikaten ne diyeceğini şaşırıyor, ama yaşamın gerçekleri bunlar. Bu koşullarda ancak böyle bir festival yapabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha iyilerini yapmaya çalışacağız." dedi.

Oflazoğlu, festivale destek çıkan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

"Antakya varsa ben de varım"

Koordinatör Metin ise depremzedelerin acısına saygı duymak için ışıltılı bir festival yapmadıklarını kaydetti ve "Bizim için en büyük ışıltı, buraya gelen insanlar ve basın mensuplarıdır. Sağ olsunlar, hiçbir şey sormadan ve istemeden buraya gelip bize destek verdiler." diye konuştu.

Festivalin, Hatay ve halkının yeniden ayağa kalkmasına hizmet edeceğini umduklarını vurgulayan Metin, "Buradaki insanlar için neler yapabiliriz, hep beraber bunun üzerine düşüneceğiz. Festivalimiz hayırlı olsun, Antakya varsa ben de varım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivale destek veren isimlere hediye takdimi yapılırken festivalin bu yılki onur ödülü Yeşilçam oyuncusu Meral Orhonsay'a, onur ve emek ödülü ise sinema yazarı Vadullah Taş'a takdim edildi.

"Ödülümü depremde hayatını kaybedenlere adıyorum"

Ödül takdiminde konuşan Orhonsay, Hatay'ın kendisi için büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Hem kültürel anlamda burası benim için çok özel hem de buradaki sıcak kanlı insanları çok seviyorum. Bu yörede çok hatıralarım var. Hanımın Çiftliği, Kurşun Ata Ata Biter, Kanal gibi filmleri hep bu yörede çektik." dedi.

Orhonsay, deprem haberini ilk duyduğunda çok kötü etkilendiğini dile getirerek, "Bu festivalde ödül için çağrıldığımda seve seve gelirim dedim, çünkü sizlerle birlikte olmak benim için özel bir anlam taşıyor. Bu ödülü, depremde hayatını kaybeden canlarımıza adamak istiyorum." diye konuştu.

11. Uluslararası Antakya Film Festivalinin açılışı, Grup Kaldırım'ın konseriyle son buldu.

AA muhabirine konuşan Mehmet Oflazoğlu, bu yıl festivali afet nedeniyle farklı koşullarda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Festivalde iki amaç edindik. Birincisi haykırışımızı duyurmaktı, onu duyurduk. İkincisi de yerel halkın daha iyi hissetmesini sağlamaktı. Bir haftalık süreçte bu amaçlarımızı yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Oflazoğlu, Hatay halkının bu tür kültür sanat etkinlikleriyle geleceğe daha olumlu bakmalarını hedeflediklerini kaydetti ve "Sinema camiası Antakya için mutlaka destek göstermeli. Gelecek sene bu festivali 12'nci kez düzenleyeceğiz ve bu koşullarda tüm sinemacılarda destek bekliyoruz." çağrısı yaptı.

Festivalde 91 film yarışacak

Yaklaşık 800 filmin başvurduğu ve 91 filmin ön jüriden geçtiği festivalin etkinlikleri, Hatay halkının acılarının paylaşılması için Hatay'daki konteyner kentlerde gerçekleştirilecek.

Film gösterimi harici etkinliklerin de yer alacağı festival kapsamında "Zeynep Öykü Arp Konseri" ve "Uçaneller Kukla Tiyatrosu", seyirciyle buluşacak.

Festivale başvuran adaylar "Uzun Metraj Film", "Belgesel Film", "Belgesel Kısa Film", "Kısa Kurmaca Film", "Öğrenci Kısa Kurmaca Film", "Animasyon Kısa Film" ve "Deneysel Kısa Film" kategorilerinde yarışacak.

Jüri başkanlığını Murat Şeker'in yapacağı festivalin Uzun Metraj jürileri Didem Balçın, Ceylan Özgün Özçelik, Maryna Er Gorbach, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert ve Kamran Rasoolzadeh'den oluşacak.

Kısa Metraj jürisinde ise Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim ve Fesih Alpagu yer alacak.

Belgeselde Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla ve Farhan Umedaly jürilik yaparken festivalin Yeşilçam Jürisi Mehmet Güleryüz, Burhan Gün ve Çiğdem Vitrinel olacak.

11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 19 Ekim'e kadar sürecek.