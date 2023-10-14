VATAN HABER MERKEZİ

Tatar aktivist, Nail Nabiullin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılı ve Tatar Lider Ayaz İshaki ile Tataristan’ın ilk Cumhurbaşkanı Sadri Maksudi’nin doğumlarının 145inci yılı anısına 700 kilometrelik bir ultramaraton koşusu gerçekleştirecektir.

1 Ekim günü Antalya’daki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünden koşmaya başlayan tanınan aktivist, Azatlık Tatar Gençleri Birliği’nin başkanı ve gazeteci Nail Nabiullin, yaklaşık 700 kilometrelik maraton koşusunu Isparta, Afyon ve Eskişehir’den geçerek Ankara’da, Anıtkabir’de tamamlayacaktır. Sağlığına ilişkin herhangi bir sorun çıkmaması halinde sporcu, günlük 60 km koşarak maratonu 12 günde bitirmeyi hedefliyor.

Azatlık Hareketi’nin üyelerinden oluşan bir ekip 12 gün boyunca Nail’e eşlik edecek ve rotanın zor geçilen kısımlarında sporcuyu destekleyecektir. Aktivistler geceleri çadırda geçirmeyi planlıyorlar. Türkiye’nin coğrafyası dağlık olduğu için söz konusu mesafe teknik olarak zordur, zira rotanın ilk yarısı zorlu yokuşlardan oluşuyor.

Koşunun 6. gününde Nail Nabillin 300 km noktasını geçti.

Ultramaratonun her 3 km mesafesinde aydınlatma, her 5-7 mesafesinde ise gıda noktaları olacak, gerekli olduğu durumlarda tıbbi destek sunulacaktır. Rota, koşunun 7’inci gününde eski bir Tatar köyü olan, 19. Yüzyıl’ın sonlarında Osmanlı devletine göç eden Tatarların kurduğu Osmaniye’ye ulaşacak şekilde organize edildi. Bu köyde koşusuna kısa bir ara vermeyi planlayan Nail Nabiullin, Kazan Tatarlarına desteğini ifade etmeği, onlara küçük bir esin kaynağı olmayı ve Tatarların milli mücadelesi için insanların dikkatini çekmeği amaçlıyor.

Aktivist koşuyu 12 Ekim günü Anıtkabirde tamamlamayı planlıyor. Koşuyu bitiren sporcu ve ekibi, oradan İstanbul’a giderek Ayaz İshaki ve Sadri Maksudi’nin mezarlarını ziyaret edecekler.

Nail Nabiullin konusunun amacını şöyle anlattı:

“Sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bir toplumsal-siyasi etkinlik de ola bilen maratonlar her zaman toplumun dikkatini çeker. İdil-Ural Tatarlarının yakın tarihteki büyük liderlerinin doğum yıldönümlerini kutlamakla biz günümüzde toplumumuzda hassas konulardan olan Tatar dili konusuna da dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye ve Türk Dünyası tarihinde böyle bir koşu ilk kez düzenlenecek ve kesinlikle yıllar boyu hatırlanacaktır.”

Nail Nabiullin, koşusunun diğer amaçlarını anlatırken de şöyle diyor:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye'yi inşa eden tüm şehitleri anarak Türk Dünyası’nın gücünü ve güzelliğini göstermek, Türk dünyasının birliğini vurgulamak istiyoruz.

Tataristan Cumhuriyeti’nden bir aktivistin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılı anısına koşuyor olmasının Türk birliğini daha da güçlendireceğine, birbirimizi daha çok tanımamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Böylece Türk birliği meselelerine dikkat çekmek, Türk dünyasını inşa etmenin gerekliliği duyurmak, Türk Dünyası için bir etkinlik hayata geçirmek irademizi ortaya koyuyoruz.

Tataristan, Doğu Türkistan ve diğer bölgelerdeki Türklerin hak ihlalleri de dahil olmak üzere Türklerin ana meselelerine dikkat çekmek gibi bir amacımız var.”

“…Ayaz İshaki, bütün ömrü boyunca Kazan Tatarlarının ve tüm Türk halklarının haklarının korunması için mücadele vermiş, her zaman Tatarları birleştirmeye, gerçekleri göstermeye çalışmıştır. Onun yakın dava arkadaşı ve Tatar halkının ilk cumhurbaşkanı olmuş Sadri Maksudi ise Rusya İmparatorluğunun Parlamentosundaki bir konuşmasında ‘Er ya da geç ben de sizin hepinizle aynı haklara sahip olacağım’ demiştir. İshaki ve Maksudi’nin doğumlarının 145. yıldönümünü kutladığım bu koşuyu Tatar diline adıyorum. Bu koşu vesilesiyle toplumun geniş kesimlerinin dikkatini Tatar dilinin bugünkü hassas durumuna ve Rusya’da baskı altında bulunan halkların haklarına çekmek istiyorum.”