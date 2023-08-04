Samsun

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde başlayan start öncesi Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Havza'dan Samsun'a sporcuların sağlıklı ulaştığını hatırlatarak, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatür'ün kurtuluş meşalesini Samsun'da yaktığını söyledi.

Milli mücadelenin takip edildiği bir rotayı bisikletçilerin de takip ettiğini dile getiren Dağlı, "Samsunumuz için gurur verici bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmede Samsunumuz genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, tüm bireyleri ile etkin bir şekilde yer alıyor ve bu etkinlikte coşkulu bir şekilde Samsun halkımız tarafından takip ediliyor. Bu tur Cumhurbaşkanlığımız himayesinde yapılıyor." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun geçmişi geleceğe taşıyan anlamlı bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Dağlı, daha sonra genel klasman lideri sarı mayo sahibi Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman'a Türk bayrağını öperek teslim etti.

Konuşmaların ardından sporcular Samsun-Çorum, etabı için Atatürk Bulvarı-Anadolu Bulvarı üzerinden Samsun-Ankara karayolunu takip ederek Çorum'a ulaşmak için hareket etti.

AA