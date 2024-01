İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 3 Mayıs’a kadar devam edecek. Jüri başkanlığını StéphaneLissner’in üstleneceği yarışmanın final serisi ise 22-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

20. yüzyılın en önemli sopranolarından, tüm dünyanın “La Diva Turca” olarak tanıdığı Leyla Gencer’in onuruna gerçekleştirilen, Türkiye’nin uluslararası çaptaki tek şan yarışması Leyla Gencer Şan Yarışması için başvurular açıldı. Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli bir yer edinen Leyla Gencer Şan Yarışması, pandemi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından 2024’te onuncu kez düzenlenecek.

Yarışmanın ön elemeleri, mayıs ayının ikinci yarısındaLondra, Berlin, Milano ve Napoli’nin ardından; haziran ayının ilk yarısındaTiflis ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıca canlı ön elemelere katılmak yerine başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılmayı seçebilecekler. Ön eleme sonuçları ise yarışmanın sitesinden 1 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Final serisi ise 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci olan yarışmacı € 7.500, ikinci olan yarışmacı € 4.000 ve üçüncü olan yarışmacı ise € 2.500 ile ödüllendirilecek. € 1.500 değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak. İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. DeutscheOper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak.

DENİZ SAĞDIÇ’TAN ‘SANAT İYİLEŞTİRİR’ SERGİSİ

Memorial Sağlık Grubu’nun ev sahipliği yaptığı ve dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç’ın, geri dönüşüme bırakılan atık hastane materyallerini kullanarak portre eserlere dönüştürdüğü “Sanat İyileştirir” adlı sergi, Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Kendine ait üslubuyla atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu eserlerinde 'sürdürülebilirlik' kavramını vurgulayan Deniz Sağdıç'ın ‘Sanat İyileştirir’ sergisi, atık medikal ürün parçalarının geri dönüşüm-ileri dönüşüm tekniğiyle sanat eserine dönüştürülerek oluşturuldu. Atık kan tüpü kapaklar, broçüratıkları, tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi pek çok materyali kullanılarak farklı millet ve yaş gruplarından yer alan portreler tasarlandı. Aynı zamanda sergi, sanat eserleriyle sağlık kuruluşlarının alışılagelmiş "hastane" algısına yönelik farklı bir perspektif sunuyor.

Serginin lansmanına; Şahika Ercümen, Nefise Karatay, Şebnem Dönmez, Onur Büyüktopçu, Cihan Nacar, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Gizem Hatipoğlu, Merve Sevi, Nisa Bölükbaşı, Şebnem Özinal ve Simay Rasimoğlu başta olmak üzere pek çok ünlü isim ve basın mensubu katıldı.



Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Türkiye’de sanatın gelişimine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için, sanat ve sanatçı dostu hastanelerimizde 18 yıldır pek çok eseri ve sergiyi ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Sanatçımız Deniz Sağdıç’ın usta ellerinden çıkan, dünyanın değişen sanat atmosferinde, hastane atıklarından evrilen ve sürdürebilirliğe dikkat çeken bu sergiyi ziyaret etmeleri için tüm sanatseverleri davet ediyorum” dedi. Sanat terapisinin toplum ve insanlık tarihi açısından önemli bir yeri olduğunu ifade eden Sanatçı Deniz Sağdıç da, “Sergimin; yeni tanı alan, tedavisi devam eden tüm hastalara moral vermesini umut ediyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Dünya’nın ilk LEED Platinum sertifikasına layık görülen tam teşekküllü hastane olma özelliğini taşıyan Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde 2 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak “Sanat İyileştirir” sergisi, 1 yıl boyunca tüm Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinde sergilendikten sonra sürdürülebilir yaşama hizmet veren yeni hastane yatırımlarında konumlandırılacak.

1 ÖDÜLE 1000 TALİP

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bahçeşehir Üniversitesi Çeyrek Asrını Kutluyor

25. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 6.sı düzenlenecek olan BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı.

Akademiyi ve müzik sektörünü bir araya getiren bu özel gecede halk oylaması ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin seçtiği isimler kampüste buluşuyor.

Ünlü İsimlerden Geceye Özel Hazırlık

Yılın Rap Sanatçısı ödülü için 1000’e yakın rapçinin aday adayı olduğu kategoride sadece 1 kişi ödüle layık görülecek.

Bu sene kaybettiğimiz Özkan Uğur’u anmak ve anısını yaşatmak için özel bir video hazırlayan Bahçeșehir Üniversitesi Öğrencileri müziğin duayen isimleri Emel Sayın ve Musa Eroğlu’na yaşam boyu onur ödülünü takdim edecek. Cengiz Özkan ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı hocalarından oluşan BAU Trio grubu ise, bir Aşık Veysel eserini canlı icra edecek.

Birçok sanatçıyı, dizi ve sinema yıldızını, akademisyenleri bir araya getirecek gecede akademi ve müzik sektörünün Türkiye’de ilk kez aynı çatı altına birleştiği BAU Pera müzik yapım şirketiyle ilgili de açıklamalar yapılacak.

BAU Radyo Ödülleri’nin internet üzerinden yapılan oylamasına binlerce kişi oy vererek tarihinin en büyük katılımını gerçekleştirdi. Ödül gecesi 29 Ocak Pazartesi akşamı ünlü isimlerin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Türkiye’nin en büyük müzik portalıMüzikOnair’ın da 10. yılını kutladığı bu senede düzenlenen 6. BAU Radyo Müzik Ödülleri’nde gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz ve Zeynep Bozkaya üstlenecek.

STAR OYUNCULARINDAN LÖSEV’E ANLAMLI DESTEK

Ömer, Yalı Çapkını, Sakla Beni.. STAR ekranının yapımcılığını OMC Pictures’ın üstlendiği sevilen üç dizisinin oyuncularındanLösev’e anlamlı bir destek geldi. Ünlü oyuncular Lösemili Çocuklar Vakfı çiftliğinde üretilen ve Lösev’li aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanan Lösev Satsuma mandalinalarına paylaşımlarıyla destek oldu. Ömer dizisinden Barış Falay, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Burcu Cavrar, Serpil Gür, Yalı Çapkını’ndan Emre Altuğ, Beril Bozan, Öznur Serçeler, Sakla Beni dizisinden Tamer Levent, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan ve Emine Umar merak edilen set ortamlarından Lösev mandalinalarıyla takipçilerine destek çağrısı yaptı. Lösev Satsuma mandalinaları Lösev’e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor. Lösev Satsuması ve LSV dükkandan elde edilen gelirler de Lösemili çocuklar adına yapılan çalışmalarda kullanılıyor.

ROCK’N ROLL’UN ROMANTİK PRENSİ CHRİS ISAAK, İSTANBUL CAZ FESTİVALİ İÇİN İLK KEZ TÜRKİYE’DE

“Wicked Game”, “Blue Hotel” gibi popüler şarkıları ile tanınan ünlü müzisyen ChrisIsaak, eşsiz performanslarından birini sergilemek üzere 31. İstanbul Caz Festivali için ilk kez ülkemize geliyor. Konser, 12 Temmuz Cuma, Garanti BBVA’nın gösteri sponsorluğunda, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.

ChrisIsaak’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan “Wicked Game”, David Lynch’in 1990 yılında yayımlanan ünlü Wild At Heart filminde de yer aldı. Aradan geçen yıllar ChrisIsaak müziğinin zamansız olduğunu “Blue Hotel” ve “BabyDid A BadBadThing” gibi hitlerle birçok defa kanıtladı. Rock, rockabilly, soul, folk, pop ve country türlerinden ödünç olsa da daha ilk notasında kendi tarzını ortaya koyan şarkılarıyla Isaak, neredeyse 40 yıllık ikonik kariyerine iki Grammy adaylığı, bir platin plak, on üç stüdyo albümü, on iki tekli, sayısız kapalı gişe konser ve birçok film müziği sığdırdı.

CEM YILMAZ’IN BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak olan Cem Yılmaz’ın CMXXIV adlı yeni gösterisinin Şubat ve Mart ayı biletleri çıktığı gibi tükendi. Fiyatları 495 ila 4400 TL arasında değişen biletler karaborsaya düştü. İnternetteki satış sitelerinde balkondaki en düşük fiyat 2825 TL, VIP biletler ise 16950 TL ‘dan başlayan fiyatlarla 49850 TL’ya kadar çıkıyor. Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisinin karaborsada fahiş fiyatlarla satıldığı eleştirilerine ‘Beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu..’sözleriyle isyan etti. Yılmaz yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ancak tepkisinin karşılık bulmadığını kaydetti.

EROL EVGİN’DEN YENİ KLİP

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, “Sevdiklerim 2” albümünün 8. klibi “Sigaramın Dumanına Sarsam” isimli şarkıya çekildi. Video klip, sanatçının YouTube kanalından müzikseverlerle buluştu.

Sözleri Hüsnü Arkan’a, müziği Mehmet Nadir Göktürk’e ait olan “Sigaramın Dumanına Sarsam” isimli şarkı; akustik bir sound ile Firuzİsmailov’un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşliğinde kaydedilip, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde kliplendirildi.

METİN ÖZÜLKÜ’DEN ‘BİR YEMİN UĞRUNA’

Pop müziğin sevilen ismi Metin Özülkü, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Şimdi 90'lar 3” albümünün altıncı single’ı “Bir Yemin Uğruna” ile müzikseverlerle buluşuyor.

28 yıl sonra yeniden

“Şimdi 90'lar 3” ten altıncı single

Metin Özülkü sözleri Eda Özülkü’ye ve kendine, müziği Aykut Gürel’e ait olan “Bir Yemin Uğruna” isimli şarkısını “Şimdi 90'lar 3” albümü için yeniden yorumladı. Metin Özülkü’nün, ilk olarak 1996 yılında yayınlanan “Aşk Masalı” isimli albümünde seslendirdiği “Bir Yemin Uğruna” isimli şarkılarının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Hasan Çiçek'in ve Metin Özülkü’nün imzası var.