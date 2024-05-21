HABER: FUNDA AKOSMAN

1. Uluslararası Altın Eller Ödülleri önceki akşam yapılan muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Yeşil Adam İmzası ile Yeşil Kasaba Medya Prodüksiyon tarafından düzenlenen geceyi Uğur Arslan sundu. İyiliğe El Ver temasıyla yola çıkılan tören, adeta ünlüler geçidine döndü.

Yılın en başarılı ve iyiliksever İş İnsanları, Moda Dünyası, Medya ve Sanat Dünyası, Spor Dünyası Altın Eller Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Dünyada ve Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiği iyiliğe ve insanlığa gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı gecede “İYİLİĞE EL VER “ sloganıyla ödüller sahiplerini buldu.

“İYİLİĞE ADANMIŞ BİR GECE”

Televizyon ve sinemanın usta ismi Engin Benli de ödül alanlar arasındaydı. Aslen İzmitli olduğunu söyleyen Benli, “Ödül almak mutluluk verici. Özellikle böyle iyiliğe adanmış bir gecede ödüllendirilmek ayrı bir mutluluk” dedi.

ALTIN ELLER ÖDÜLLERİ İLE DUYARLI İNSANLAR BİR ARAYA GELDİ

Altın Eller Ödülleri’nde aynı zamanda proje ortağı olan sanatçı Mor Narpın muhteşem dansçıları ve sahne performansı ile katılımcıları büyüledi.

Ünlü sanatçı Engin Benli, Beyaz Ana Haber Müdürü Ali Çiçek, Ayşegül Ekinci, Ali Sürmeli, Eylem Kaftan, Tayfun, Şenay Devi, Aydoğan Tayfur, Fatih Bulut, YTL Osman, Mustafa Keser ve gönüllere taht kuran başarılı çocuk oyuncular da gecede yerini aldı.