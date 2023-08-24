Ankara

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarak gelecek hafta kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Aktürk, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hale getiren Türk ordusunun, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102'ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, "Bu şahıslardan 10'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur." bilgisini verdi.

Suriye'deki operasyon bölgeleri

Aktürk, 24 Ağustos 2016'da ülkenin ve sınırların güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve binlerce DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini vurgulayan Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2'si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

"Tek taraflı tutumu şiddetle kınıyoruz"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Ege ve Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. 18 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından yapılan, Barış Gücü'nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyor, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Tahıl Girişimi

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların, Dışişleri Bakanlığıyla koordineli olarak devam ettiğini aktaran Aktürk, "Ayrıca huzur denizi olarak anılan Karadeniz'de başından beri, kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Uluslararası görevler

Aktürk, Mehmetçiğin BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarımız tarafından 18 Ağustos'ta NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz bölgesinde, 22 Ağustos'ta ise güvence tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev icra edilmiştir. Bugün de NATO Müttefik Hava Komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilmesi planlanan Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanacaktır.

Ayrıca ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 21 ülkeyle birlikte Türkiye'nin de yer aldığı Agile Spirit 2023 Tatbikatı'nın fiili arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhası, 21 Ağustos-1 Eylül'de Tiflis Gürcistan'da icra edilmektedir. Katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurlarını, yürütülecek çok uluslu karma harekata hazırlamak, çok uluslu birliğin eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikatın hava indirme safhası ise Silahlı Kuvvetlerimiz ile ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığının katılımıyla 22-23 Ağustos'ta ilk kez Kayseri'de icra edilmiştir. USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, 21-24 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de ikili eğitimler icra edilmektedir. Söz konusu faaliyete ABD donanmasına bağlı uçaklar ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da eğitim uçuşları ile katılım sağlamaktadır."

Savunma Sanayi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ve caydırıcılığının arttığını ifade eden Aktürk, "30 Ağustos-3 Eylül'de, 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut Ankara'da gerçekleşecek ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

"Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriliyor"

Aktürk, başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarının ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, "Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 20 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 1072 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Bu kapsamda son olarak Çanakkale'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

TSK'nın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla tıp, diş, eczacılık fakülteleri ve sağlık meslek yüksekokullarına Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak, 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askeri öğrenci alınacağını aktaran Aktürk, temin faaliyetinin ikinci seçim aşamalarının 28-29 Ağustos'ta Ankara'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında yapılacağını bildirdi.

ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki ortak tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile 15-17 Ağustos'ta Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani terörle mücadele, teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." dedi.

"Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı" iddiası

Bir gazetecinin "Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı" iddialarını hatırlatması üzerine, bakanlık kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Libya makamları tarafından 5 Ağustos 2023'te Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'limanın ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir."

Ukrayna'dan yola çıkan bir geminin İstanbul'a ulaştığı belirtilerek, tahıl sevkiyatı için yeni bir güzergah oluşup oluşmadığının ve "Rusya'nın, Türkiye ve Katar'la üçlü mekanizma teklif ettiği" iddialarının sorulması üzerine bakanlık kaynakları şu yanıtı verdi:

"Tahıl Girişimi ile ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şu anda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı'na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şu ana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. Bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya'nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak devamından yana olduğumuzu tekrar ifade edelim."

KKTC'deki yol çalışması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir soru üzerine, KKTC'deki yol çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC vatandaşlarının, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kaldığını, bunun da sıkıntılara neden olduğunu belirten kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2004'te aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM'nin itirazının olmadığına ancak 2001'den bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu'na müdahale ettiklerine dikkati çekti.

Bakanlık kaynakları, "BM Barış Gücü'nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM'nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek." ifadelerini kullandı.