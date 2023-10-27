Edirne

Yumaklı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıktan en çok Trakya'daki çiftçilerin etkilediğini, ayçiçeğinde yaklaşık yüzde 40 verim kaybı yaşandığını söyledi.

Yaptıkları çalışma ve tespitler sonunda bölgedeki çiftçilere verilen ayçiçeği desteğini ton başına 1500 lira olarak yeniden belirlediklerini anımsatan Yumaklı, verilen desteklerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Bölgedeki verim kaybında kuraklığın yanı sıra üreticilerin bazı uygulamalarının da etkili olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Özellikle yerli ve milli tohumlarımızda kuraklıkla alakalı dirençlerin daha yüksek, verim kayıplarının da diğeriyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu söyleyebilirim. Yerli ve milli ayçiçeği tohumlarıyla ekim yapılan alanlarda kuraklığın etkisinin çok az olduğu hissedilmiştir. İşte bu yerli ve milli çeşitlerin kullanımının artırılması için de gerekli çalışmaları il tarım ve orman müdürlüklerimiz aracılığı ile yürüteceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin önündeki engelleri açmak, üreticiye destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilere verdikleri desteklerin aralıksız devam ettiğini anlatan Yumaklı, "Bugün çeşitli kalemlerde toplam 1 milyar 167 milyon lira destek ödemesini daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Ergene Havzası'ndaki kirliliği önleyeceğiz"

Yumaklı, bölgede çevre kirliliğinin önlenmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Çevre kirliliğine neden olan sıkıntıları bertaraf etmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda dere ıslah çalışmalarından kimyasal ve ileri biyolojik atık su artıma tesislerine, dağınık halde bulunan sanayi tesisleri için 10 OSB kurulumundan, Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi'nin inşa edilmesine kadar devasa projeler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor.

Bu proje kapsamında yaklaşık 40 milyar lira yatırım desteği sağlandı. Çevre kirliliğine neden olan hususlar bertaraf edilmeye çalışıldı. İnşallah plan kapsamında ele aldığımız konuların her birini hayata geçirdiğimizde Ergene Havzası'ndaki kirliliği önleyeceğiz."

"Üretim planlamasını hep beraber yapacağız"

Yumaklı, tarımsal üretim planlaması konusunda bütün unsurlarla beraber hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Planlamanın yasal altyapısı tamamlandığını, kanun değişikliğinin yapıldığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Mevzuat değişiklikleri, ikinci mevzuat değişiklikleri de yapıldı. Şimdi artık uygulamayla alakalı bilgilendirme ve oluşturulması gereken çalışma grupları, kurullar bunlarda bütün Türkiye çapında 81 ilde tamamlanmış oldu.

Biz istiyoruz ki o ilde üreticiler, üretici birlikleri, ziraat odaları, borsalar ve kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan teknik komite adını verdiğimiz komiteler o bölgede başta su olmak üzere tarımsal üretim planlamasıyla ilgili çalışma yapsınlar. Bizler de elbette yanlarında olacağız. Ülkemizin gelecek dönem üretim planlamasını hep beraber yapacağız."

Tekirdağ'a yapılan yatırımlar

Bakan Yumaklı, Tekirdağ'ın tarımsal üretim açısından stratejik bir konumda olduğunun altını çizdi.

Tekirdağ'ın tarım ve orman alanında marka şehir olmayı hak eden önemli bir kent olduğunu vurgulayan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de Tekirdağ'ın bu yüzünü ön plana çıkarmak için son 21 yılda önemli çalışmalar yürüttük. Tekirdağ'a bu sürede yaklaşık 23 milyar lira tarım, orman ve su alanında destek verdik ve yatırım yaptık. Bu verdiğimiz destek ve yatırımlarla önemli eserlere imza attık. Su alanında, 1,6 milyar lira yatırım yaparak 84 tesisi hizmete aldık.

Kırsal kalkınma desteklerimiz ile Tekirdağ'ın tarımsal altyapısını güçlendirdik. Orman alanında ise 21 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 3 milyon dekar alana sahip 14 ovamızı koruma altına aldık. Buraya çivi dahi çaktırmayacağız, sadece tarımsal üretim yaptıracağız."

Yumaklı, Bakanlık olarak verdikleri destekler ve yaptıkları yatırımlarla Tekirdağlı üreticilerin hem modern tarımla buluştuğunu hem de üretimde verimini arttırdığını söyledi.

"Güçlü olmak zorundayız"

Yumaklı, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını, İsrail'in attığı bombalar nedeniyle bir çok kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Akan kanın durdurulması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların diplomatik temaslarını sürdürdüğünü anlatan Yumaklı, "Bizler çocuk, kadın, genç demeden özelliklede sivillerin hedef alınarak öldürülmesini izliyoruz. Maalesef özellikle insan hakları sözcüğünü dillerinden düşürmeyen ülkelerde, ne kadar iki yüzlü, ne kadar çifte standartlı davrandıklarını da bize uygulamalı olarak gösteriyorlar. Dolaysıyla bizler güçlü olmak zorundayız. Bütün çabamız bunun için. Üreticisinden ev hanımına, iş adamından öğrencisine ne kadar bu ülkenin bütün evlatlarının güçlü olmak ülkesini çok daha ileri götürmek için çalışma mecburiyeti vardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Tekirdağ Valiliğini de ziyaret etti.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında Vali Recep Soytürk'ten bilgi alan Yumaklı, daha sonra Valilik İl Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına da katıldı.